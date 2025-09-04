„Wielka Brytania i inni sojusznicy są gotowi wesprzeć Ukrainę zarówno przed negocjacjami, mającymi na celu zakończenie wojny z Rosją, jak też później, zapewniając gwarancje bezpieczeństwa po porozumieniu pokojowym” – zadeklarował brytyjski minister obrony John Healey w rozmowie ze stacją BBC.
Szef resortu zapowiedział, że państwa sojusznicze „pomogą (Ukrainie) zapewnić bezpieczeństwo w powietrzu, na morzu i na lądzie”, gdy tylko wypracowana zostanie umowa o zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej.
Poproszony o komentarz do słów przywódcy Rosji Władimira Putina, który oznajmił wczoraj w Chinach, że inwazja Kremla na szeroką skalę na Ukrainie może być kontynuowana, Healey uznał je za przesadne, podkreślając, że Rosja mierzy się z dużą presją ze strony Kijowa i jego państw partnerskich.
Presja ekonomiczna na Putina
Minister pochwalił działania prezydenta USA Donalda Trumpa, który - jak zaznaczył - „wciągnął Putina do (negocjacji), (…) nie zamykając żadnych opcji”. BBC przypomniała, że rozmowy amerykańskiego i rosyjskiego przywódcy na Alasce spotkały się z powszechną krytyką.
My w koalicji chętnych (…) jesteśmy gotowi wywrzeć dodatkową presję ekonomiczną na Putina. Jesteśmy gotowi udzielić dodatkowej pomocy Ukrainie, aby mogła kontynuować walkę
— zapowiedział brytyjski polityk tuż przed dzisiejszymi rozmowami sojuszników, które odbędą się w Paryżu.
Dodał, że prezydent USA „nie wykluczył dalszych działań, w tym środków ekonomicznych, mających na celu wywarcie większej presji na Putina”.
Gwarancje bezpieczeństwa
Według źródeł w Pałacu Elizejskim, tzw. koalicja chętnych jest już teraz gotowa udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, ale wciąż oczekuje na potwierdzenie ze strony USA, dotyczące skali wsparcia tych wysiłków przez Waszyngton.
Przygotowana umowa obejmuje m.in. kontynuację szkoleń żołnierzy ukraińskich oraz pomocy dla armii Ukrainy. Przewiduje też wysłanie do Ukrainy europejskiego wojska, którego celem ma być odstraszanie Rosji przed kolejną agresją w przyszłości. Liczebność europejskiego kontyngentu zabezpieczającego nie jest znana.
Healey, pytany przez BBC o szczegóły umowy, odmówił odpowiedzi, tłumacząc, że ich ujawnienie „sprawi, że Putin stanie się mądrzejszy”.
Stacja podała, że także rząd niemiecki „bagatelizuje oczekiwania dotyczące jakichkolwiek istotnych deklaracji, które miałyby paść na dzisiejszym spotkaniu” w Paryżu. Rzecznik niemieckiego rządu powiedział w rozmowie z BBC, że na razie priorytetem jest nakłonienie Rosji do zgody na zawieszenie broni, której Putin konsekwentnie nie akceptuje. Obecnie Berlin, podobnie jak Rzym i inni członkowie tzw. koalicji chętnych, wyklucza wysłanie żołnierzy na Ukrainę w celu nadzorowania przestrzegania ewentualnego pokoju.
