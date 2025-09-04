Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin, nie są jeszcze gotowi na pokój, ale coś się wydarzy - powiedział prezydent USA Donald Trump w rozmowie ze stacją CBS News. Wyraził przekonanie, że uda mu się zakończyć wojnę na Ukrainie.
„Coś się wydarzy. Załatwimy to”
W wywiadzie telefonicznym wyemitowanym w nocy Trump powiedział, że przygląda się temu, jak Zełenski i Putin zachowują się na obecnym etapie wysiłków na rzecz pokoju.
Obserwuję to, widzę i rozmawiam o tym z prezydentem Putinem i prezydentem Zełenskim
— podkreślił Trump.
Coś się wydarzy, ale oni nie są jeszcze gotowi. Ale coś się wydarzy. Załatwimy to
— dodał.
Szczerze mówiąc, myślałem, że ta rosyjska (wojna przeciwko Ukrainie - PAP) będzie z tych łatwiejszych (konfliktów - PAP), które zatrzymałem, ale wygląda na to, że to trochę trudniejsze niż inne
— przyznał Trump.
Prezydent USA powiedział, że jego celem jest doprowadzenie do spotkania obu przywódców, aby wypracowali porozumienie, kierując się także jego wskazówkami. Dodał, że takie podejście do rozwiązywania konfliktów wymaga cierpliwości.
Walczą ze sobą od tak dawna, że nawet nie myślą o możliwości zawarcia pokoju. (…) A gdy ja doprowadzam do spotkania, zbieram ludzi w jednym pokoju, jestem w stanie ich przekonać. (Mówię wtedy:) „Doprowadźmy do pokoju. Już wystarczy, zginęło wystarczająco wielu ludzi”
— powiedział prezydent USA.
Spotkanie koalicji chętnych
Dziś w Paryżu odbędzie się spotkania koalicji chętnych, czyli krajów i organizacji wspierających Ukrainę. Według dotychczasowych zapowiedzi w rozmowach wezmą: premier Polski Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Ukrainy, sekretarz generalny NATO Mark Rutte i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Pałac Elizejski poinformował, że uczestnicy spotkania będą rozmawiać telefonicznie z Trumpem.
Ja po prostu chcę ratować życie
W rozmowie z CBS News Trump odniósł się też do spotkania przywódców państw sprzymierzonych z Chinami na defiladzie wojskowej w Pekinie. Zapewnił, że obserwował to wydarzenie i śledził wypowiedzi liderów tych krajów.
Moja relacja z nimi jest dobra, przekonamy się, jak dobra, w ciągu najbliższych dwóch tygodni
— przekazał stacji.
Prezydent USA zaznaczył ponadto, że nie zabiega o Pokojową Nagrodę Nobla.
Nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko, co mogę zrobić, to kończyć wojny
— powiedział, zapewniając, że nie domaga się uwagi.
Ja po prostu chcę ratować życie
— dodał.
