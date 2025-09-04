Spotkanie prezydentów Polski i USA, Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, ujawniło pełną izolację polskiego premiera Donala Tuska - ocenił węgierski portal PestiSracok.
Spotkanie Nawrockiego z Trumpem pokazuje nie tylko izolację Tuska, ale także to, że nowy prezydent Polski jest obecnie jedynym łącznikiem między Polską a USA
— zauważyły węgierskie media.
W trakcie spotkania w Waszyngtonie Tusk może w samotności, w Warszawie, zastanowić się nad tym, dokąd zaprowadził Polskę
— dodano.
Węgierskie media punktują Tuska
Wymieniając „błędy” polskiego premiera portal przypomniał krytyczne wypowiedzi Tuska pod adresem prezydenta Trumpa oraz brak zaproszenia polskiej delegacji na niedawne rozmowy amerykańskiego przywódcy z liderami państw europejskich, towarzyszących w Waszyngtonie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.
W tej sytuacji Tuskowi nie pozostało nic innego, jak wysyłać nieprzyjemne komunikaty dotyczącego tego, co Nawrocki może, a czego nie może omawiać z Trumpem
— stwierdził PestiSracok, przywołując wypowiedź polskiego ministra spraw zagranicznych przed wyjazdem prezydenta RP do USA.
W ocenie portalu premier Tusk „powinien być wdzięczny, że jest przynajmniej jeden polski przywódca, z którym Trump jest gotów rozmawiać, ponieważ leży to w interesie Polski”.
Szef polskiego rządu powinien też przeprosić Trumpa, mając na uwadze interes Polski, ale tylko polityk wysokiej klasy mógłby zdobyć się na taki gest, a Tusk do takich nie należy
— ocenił serwis.
