Trwa 1289. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Czwartek, 4 września 2025 r.
16:45. Koalicja chętnych: Trzeba doprowadzić do trwałego pokoju
Po spotkaniu koalicji chętnych prezydent Francji Emmanuel Macron przekazał, ze wszyscy zgromadzeni na dzisiejszym spotkaniu byli zgodni co do tego, że muszą doprowadzić do trwałego pokoju.
Macron stwierdził, że Rosja robi wszystko, co w jej mocy, aby opóźnić rozmowy pokojowe. Jeśli chodzi o rozmieszczenie sił reasekuracyjnych na terytorium Ukrainy po zakończeniu wojny, są państwa, które deklarują udział w takiej misji – jest ich 26. Koalicja chętnych wraz z Ukrainą ustaliła, że w ciągu najbliższych dni doprowadzi do krystalizacji formy wsparcia przez Stany Zjednoczone.
Następnymi etapami mają być rozmowy USA-Rosja, a także inne rozmowy, trój-, a nawet czterostronne. Jeśli Rosja wciąż nie będzie skłonna do rozmów pokojowych, i kraje koalicji chętnych, i USA wzmocnią nakładane na nią sankcje.
16:40. Macron: 26 państw zobowiązało się do wzięcia udziału w siłach wsparcia w Ukrainie po wojnie
26 państw zobowiązało się do wzięcia udziału w siłach wsparcia w Ukrainie po wojnie, na lądzie lub w powietrzu - powiedział na konferencji prasowej prezydent Francji Emmanuel Macron.
Prezydent Francji dodał, że „gwarancje bezpieczeństwa” dla Ukrainy są już gotowe i precyzują rodzaj i skalę zaangażowania militarnego i politycznego 35 członków, aby zapewnić Ukrainie potrzebne wsparcie. Macron podkreślił, że „wnioski są bardzo proste”, a plan na najbliższe dni polega na tym, by sfinalizować porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi ws. wsparcia.
„Kluczowym argumentem jest to, że nie ma żadnych ograniczeń w obronie Ukrainy. Ważna będzie potrzeba zregenerowania się przez ukraińską armię, by mogła odeprzeć atak Rosji i zniechęcić ją do kolejnej agresji - mówił Macron
16:15. Zełenski: Koalicja omówiła gotowość każdego państwa do wniesienia wkładu w bezpieczeństwo Ukrainy
Liderzy ponad 30 państw wzięli udział w posiedzeniu koalicji chętnych, gdzie szczegółowo omawiano gotowość poszczególnych krajów do wniesienia wkładu w zagwarantowanie bezpieczeństwa Ukrainie na lądzie, morzu, w powietrzu i cyberprzestrzeni – poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski.
„Szczegółowo omówiliśmy gotowość każdego z państw do zapewnienia bezpieczeństwa na lądzie, morzu, w powietrzu i cyberprzestrzeni. Skoordynowaliśmy stanowiska i omówiliśmy elementy gwarancji bezpieczeństwa. Jestem wdzięczny wszystkim za zrozumienie, że główną gwarancją bezpieczeństwa jest silna armia ukraińska” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Według prezydenta Ukrainy, przywódcy podzielają przekonanie, że Rosja robi wszystko, aby przeciągać proces negocjacyjny i kontynuować wojnę.
„Trzeba zwiększać wsparcie dla Ukrainy i wzmacniać presję na Rosję. Obecnie trwa przygotowanie 19. pakietu sankcji Unii Europejskiej. Nad kolejnymi krokami sankcyjnymi pracuje także Japonia” – przekazał.
16:06. Niemcy: Decyzję o zaangażowaniu wojskowym w Ukrainie podejmiemy, gdy warunki będą jasne
Niemcy podejmą decyzję o zaangażowaniu wojskowym w Ukrainie w stosownym czasie, gdy warunki takiego zaangażowania będą jasne - powiedział po spotkaniu koalicji chętnych rzecznik rządu Niemiec. - Dotyczy to między innymi rodzaju i zakresu zaangażowania USA, a także wyniku negocjacji.
16:00. Rosja zwiększyła rezerwy walutowe
Rosyjskie rezerwy walutowe zwiększyły się o równowartość 2,7 mld dolarów w ciągu tygodnia. Informacje takie przekazuje Bank Rosji. Łącznie Rosja dysponuje rezerwami walutowymi o wartości 685,5 mld dolarów.
15:30. Pociski spadły w obwodzie odeskim
Dwa rosyjskie pociski balistyczne spadły na gospodarstwo w obwodzie odeskim. Uszkodzony zostały silosy ze zbożem. W wyniku ostrzału ranny został 53-letni mężczyzna.
15:20. Rosyjski sąd skazał obrońcę Mariupola na 24 lata kolonii karnej
Sierżant Ołeh Mariczany, żołnierz „Azowa”, został skazany na 24 lat więzienia pod zarzutem zabójstwa – podaje mariupolska rada miejska. Na jej kanale w serwisie Telegram czytamy, że rosyjskie sądy regularnie skazują ukraińskich obrońców okupowanego obecnie miasta pod budzącymi wątpliwości zarzutami.
15:00. Starmer: Członkowie koalicji chętnych dostarczą Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu
Członkowie tzw. koalicji chętnych dostarczą Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu, aby jeszcze bardziej wzmocnić jej potrzeby wojskowe – oświadczył brytyjski premier Keir Staremer po paryskim spotkaniu sojuszników Kijowa, w którym wirtualnie wziął udział.
Szef rządu nie poinformował jakie państwa planują wesprzeć siły ukraińskie dostarczając rakiety, ani w jakiej ilości. Starmer podkreślił, że nie można ufać przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi, który nadal opóźnia rozpoczęcie rozmów pokojowych i jednocześnie przeprowadza ataki na Ukrainę. Premier przypomniało o ataku na Kijów z 28 sierpnia, w wyniku którego zniszczeniu uległ budynek British Council i biuro UE. Zginęło wówczas 25 osób, a 53 zostały ranne.
Omawiając plany militarne tzw. koalicji chętnych, brytyjski premier podkreślił, że „grupa ta złożyła niezłomne zobowiązanie wobec Ukrainy, mając poparcie prezydenta USA Donalda Trumpa”. W jego opinii „teraz jest jasne, że (koalicja chętnych) musi pójść jeszcze dalej, aby wywrzeć presję na Putina i doprowadzić do zaprzestania działań wojennych”.
14:45. Wideokonferencja Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami
Rozpoczęła się wideokonferencja prezydenta USA Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami na temat dalszego przebiegu procesu zakończenia wojny Rosji z Ukrainą oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa - poinformował Pałac Elizejski.
14:40. Putin zaprasza Zełenskiego do Moskwy
Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że może spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Moskwie, jeśli spotkanie „zostanie przygotowane”. Rosyjskie MSW wpisało jednak wcześniej Ukraińca na listę osób poszukiwanych.
„Niech Zełenski przyjedzie do Moskwy, wtedy spotkam się z nim” – powiedział przebywający w Chinach Putin. - Jeśli spotkanie będzie przygotowane, jestem gotowy spotkać się z Zełenskim, nigdy nie wykluczałem takiej możliwości. Ale czy jest w tym sens? Zobaczymy – dodał.
Według analityków scenariusz spotkania w Moskwie jest mało prawdopodobny, a dla samego Zełenskiego byłby również niebezpieczny.
13:30. Zełenski w „Le Point”: sytuację na wojnie może zmienić mocniejsza armia i jedność
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla francuskiego tygodnika „Le Point”, że sytuację w wojnie, prowadzonej przez Rosję przeciwko jego krajowi może zmienić potężniejsza armia i jedność, której przejawem powinny być gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa.
„Jestem wdzięczny naszym partnerom (europejskim) za jedność, którą zdołaliśmy zachować. (…) Logiczną kontynuacją są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Pierwszą z tych gwarancji jest to, aby Ukraina miała silną armię” - oświadczył Zełenski. Zapewnił, że „silna Ukraina jest gwarancją bezpieczeństwa dla Europy”.
„Musimy być wszyscy świadomi celów” Rosji - powiedział Zełenski, podkreślając, że jej przywódca Władimir Putin „jest dziś w dość dogodnej sytuacji”. Zdaniem ukraińskiego prezydenta Putin ma „władzę absolutną” i nie zwraca uwagi na gospodarkę. „Oczywiście, jest presja międzynarodowa (…), ale nie jest ona wystarczająca. Sankcje są omijane” - przypomniał Zełenski.
Ukraiński prezydent był pytany o przykład Korei Południowej, która rozwija się, mimo że ona i Korea Północna nie podpisały traktatu pokojowego.
„Wszystko jest możliwe” - powiedział Zełenski, komentując taki scenariusz, ale zastrzegł, że Korea Południowa „ma wielkiego sojusznika” w postaci Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że „nie można porównać skali zagrożeń”, bowiem Ukraina mierzy się Rosją - krajem liczącym 140 mln mieszkańców.
„Ścisłe odwzorowanie modelu południowokoreańskiego prawdopodobnie nie odpowiadałoby Ukrainie w sferze bezpieczeństwa. Z kolei jej model gospodarczy jest dobrym przykładem” - powiedział Zełenski.
13:20. Rosjanie zrzucili bomby na szpital w Konstantynówce
Najeźdźca zrzucił trzy bomby na szpital w Konstantynówce w obwodzie donieckim, który leczył mieszkańców - podał szef obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin. Trzy kolejne bomby poleciały na Illiniwkę, gdzie zginęło dwóch mieszkańców.
„Ataki na infrastrukturę cywilną to świadomy wybór Rosjan, celowe akty terrorystyczne” - skomentował Fiłaszkin. W ciągu dnia najeźdźca ostrzelał też Chersoń, gdzie rannych zostało czterech pracowników usług komunalnych - podaje Ukrinform.
Z kolei w okolicach Sum i samym mieście, na skutek rosyjskiego ataku, część mieszkańców została pozbawiona prądu
12:53. Ukraina otrzyma kolejne bezzałogowe pojazdy gąsienicowe
W ramach międzyrządowej współpracy krajów europejskich ukraińska armia otrzyma kolejne bezzałogowe transportery, montowane na gąsienicowej platformie zaprojektowanej przez Milrem Robotics - poinformował ten estoński koncern, specjalizujący się w produkcji pojazdów i systemów autonomicznych.
„Jesteśmy dumni, że przyczyniamy się do rozwoju zdolności obronnych Ukrainy dzięki naszym sprawdzonym w boju (platformom) UGV THeMIS” – oświadczył szef Milrem Robotics, Kuldar Vaarsi.
Gąsienicowe platformy UGV THeMIS (ang. Unmanned Ground Vehicles Tracked Hybrid Modular Infantry System) są przeznaczone m.in. do transportu sprzętu lub rannych, uzbrojenia, rozminowywania, czy wsparcia operacji rozpoznawczych. Obecnie są wykorzystywane w kilkunastu krajach świata (w tym np. w Niemczech, Francji czy USA), co czyni je najpopularniejszym tej wielkości bezzałogowym pojazdem wsparcia jednostek wojskowych.
Po raz pierwszy na polu walki zostały sprawdzone właśnie na Ukrainie - w 2022 r. dostarczono tam 15 sztuk takich lądowych dronów. Gdy wówczas pojawiły się na froncie, media w krajach bałtyckich donosiły, że Rosjanie wyznaczyli nagrodę pieniężną dla tego, komu uda się zdobyć i dostarczyć taki pojazd rosyjskiej armii. Jego wartość wycenili wtedy na milion rubli (około 16 tys. euro; przy obecnym kursie około 11 tys. euro).
12:26. Dwie osoby zginęły w obwodzie charkowskim
Grupa mężczyzn w miejscowości Kozacza Łopań w obwodzie charkowskim wzięła do domu drona, którego próbowała zdetonować. W wyniku eksplozji głowicy bojowej zginęły dwie osoby, a dwie kolejne zostały ranne - podały lokalne władze.
12:33. Rutte: to nie Rosja powinna decydować ws. sił pokojowych w Ukrainie
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział w Pradze, że nie do Rosji należy decydowanie o rozmieszczeniu żołnierzy misji pokojowej na Ukrainie. W jego ocenie Rosja jest, i w najbliższej przyszłości pozostanie, siłą destabilizującą i dążącą do konfrontacji w Europie.
Priorytetem NATO jest zwiększenie inwestycji w obronność i przyspieszenie produkcji obronnej - podkreślił Rutte na międzynarodowej konferencji Praski Szczyt Obronny, zorganizowanej przez think tank Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IIS).
Jak powiedział, Rosja i Chiny inwestują w rozbudowę i modernizację swoich armii „w zapierającym dech w piersiach tempie” nie tylko w celach demonstracyjnych, ale także po to, by wywierać wpływ, próbować zmienić porządek światowy oraz podważać zasady wolności i demokracji.
11:50. Rosjanie twierdzą, że zajęli miejscowość w obwodzie dniepropietrowskim
Z informacji przekazywanych przez Rosjan wynika, że rosyjska armia zajęła miejscowości Nowosiełowka w obwodzie dniepropietrowskim.
11:25. Trzech rannych w obwodzie zaporoskim
Trzy osoby zostały ranne w ataku dronami na obwód zaporoski - podał szef administracji obwodu Iwan Fiodorow.
11:11. W Paryżu rozpoczęło się spotkanie „koalicji chętnych”
W Paryżu rozpoczęło się spotkanie państw należących do tzw. koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w przypadku zawieszenia broni w wojnie, prowadzonej przez Rosję. Z Polski przybył do Paryża premier Donald Tusk, z Ukrainy – prezydent Wołodymyr Zełenski.
Obecni są m.in. przywódcy Unii Europejskiej: szef Rady Europejskiej Antonio Costa i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także wysłannik administracji prezydenta USA - Steve Witkoff.
Posiedzenie „koalicji chętnych” zostanie zorganizowane w formacie hybrydowym, tj. część rozmówców będzie uczestniczyć przez łącze wideo. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ma dołączyć w formacie wideokonferencji. Zdalny udział zapowiedzieli również szefowie państw i rządów, a w niektórych przypadkach - także szefowie MSZ, z niemal 30 krajów. Operócz państw UE są to Japonia, Kanada, Turcja, Australia i Nowa Zelandia.
Macron powiedział w środę podczas spotkania z Zełenskim, że tematem narady „koalicji chętnych” będzie praca przeprowadzona od czasu szczytu w Waszyngtonie i rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcami europejskimi. Dziś po południu uczestnicy spotkania „koalicji chętnych” będą rozmawiać z Trumpem telefonicznie.
10:45. Ukraińska armia zniszczyła dwie rosyjskie stacje radiolokacyjne
Ukraińska armia przeprowadziła ataki na stacje radiolokacyjne na terytorium Rosji oraz na okupowanym przez Rosję obszarze obwodu zaporoskiego – powiadomiły ukraińskie media, powołując się na informacje zamieszczone w komunikatorze Telegram.
Jedna ze stacji radiolokacyjnych została trafiona przez ukraińską armię w obwodzie rostowskim, w pobliżu granicy rosyjsko-ukraińskiej. Jest to RLK-1 „Nawigacja południa” - kompleks stanowiący część scentralizowanego systemu zarządzania ruchem powietrznym, wykorzystywany do zabezpieczenia i organizacji ruchu lotniczego w południowej części Rosji.
Trafiony został także drugi podobny obiekt, zlokalizowany na terenie dawnej bazy jednostki obrony przeciwlotniczej w obwodzie rostowskim. W obu miejscach doszło do pożarów, na co wskazują dane systemu NASA FIRMS (ang. Fire Information for Resource Management System), wykrywającego pożary i anomalie cieplne na powierzchni Ziemi.
Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły także wyrzutnię systemu przeciwlotniczego średniego zasięgu S-300 oraz radar wskazywania celów i naprowadzania rakiet 9S36, wykorzystywany w ramach systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu Buk-M2/M3. Do obu ataków na rosyjskie systemy doszło w obwodzie zaporoskim, na terenach kontrolowanych od 2022 r. przez rosyjską armię.
10:33. Podsumowanie nocnych ataków
W nocy Rosja atakowała Ukrainę przy użyciu 112 środków napadu powietrznego Ukraińcy informują o strąceniu 84 dronów.
09:00. Nocny atak na Odessę
Odessa była celem ataku rosyjskich dronów. Ołeh Kiper, gubernator obwodu odeskiego poinformował, że w Odessie w płomieniach stanęły magazyny. Nie ma jednak informacji o poszkodowanych.
08:45. Trump: Zełenski i Putin nie są jeszcze gotowi na pokój, ale coś się wydarzy
Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin, nie są jeszcze gotowi na pokój, ale coś się wydarzy - powiedział prezydent USA Donald Trump w rozmowie ze stacją CBS News. Wyraził przekonanie, że uda mu się zakończyć wojnę na Ukrainie.
W wywiadzie telefonicznym wyemitowanym w nocy ze środy na czwartek Trump powiedział, że przygląda się temu, jak Zełenski i Putin zachowują się na obecnym etapie wysiłków na rzecz pokoju.
08:22. W Paryżu spotkanie koalicji chętnych, pierwsze po szczycie w Waszyngtonie
W Paryżu odbędzie się dziś spotkanie koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w razie ogłoszenia zawieszenia broni w wojnie prowadzonej przez Rosję. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. W Paryżu jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Będzie to pierwsze spotkanie koalicji chętnych po sierpniowym szczycie w Waszyngtonie, na którym przywódcy europejscy i Zełenski rozmawiali z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
07:43. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 840 żołnierzy (łącznie 1085410 od początku pełnoskalowej wojny).
07:00. Zamówienia zbrojeniowe w Finlandii będą 15-krotnie większe. Prasa: to przygotowanie do wojny
Począwszy od 2026 r. na zamówienia zbrojeniowe przeznaczone zostanie 6 mld euro, tj. 15-krotnie więcej w porównaniu z kwotą 0,4 mld euro zapisaną na ten rok - wynika z projektu przyszłorocznego budżetu przyjętego przez centroprawicowy rząd Petteriego Orpo.
Nie chodzi już jedynie o utrzymanie stanu obronny, ale o przygotowanie się na atak Rosji. Zagrożenie to nie jest teoretyczne, ale realne
— podsumowuje „Iltalehti”.
06:35. Ekspert: koalicja chętnych przesunęła debatę o wojnie z ustępstw terytorialnych na bezpieczeństwo
Dzięki koalicji chętnych w rozmowach o zakończeniu wojny punkt ciężkości przesunięto z ustępstw terytorialnych na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy – powiedział PAP Piotr Szymański, główny specjalista ds. bezpieczeństwa w OSW. W czwartek w Paryżu odbędzie się spotkanie państw wspierających Ukrainę.
W rozmowach w Paryżu mają wziąć udział m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Według agencji AFP w spotkaniu weźmie także udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
We wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk.
04:20. Sondaż: Ponad połowa Polaków uważa, że Polska nie powinna popierać wejścia Ukrainy do NATO
Blisko 53 proc. ankietowanych Polaków uważa, że Polska nie powinna popierać wejścia Ukrainy do NATO - wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Przeciwnikami są głównie wyborcy PiS, Konfederacji oraz Razem.
00:01. Macron: Europejczycy są gotowi, by dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa
Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że kraje europejskie są gotowe, by udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w przypadku zawarcia pokoju. Macron mówił o tym na spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Paryżu.
Macron powiedział, że tematem spotkania koalicji chętnych w czwartek w Paryżu będzie praca przeprowadzona od czasu szczytu w Waszyngtonie. Przywódcy krajów europejskich i Zełenski spotkali się wtedy z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Ta praca przygotowawcza została zakończona
— powiedział francuski prezydent.
Podkreślił, że kraje europejskie „są gotowe udzielić gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i Ukraińcom w dniu, gdy podpisany będzie pokój”. Macron zapewnił, że po raz pierwszy osiągnięto „taki poziom zaangażowania i intensywności”.
Teraz powstaje pytanie o (…) szczerość Rosji i jej kolejnych zobowiązań, kiedy to zaproponowała Stanom Zjednoczonym pokój
— powiedział Macron.
Zełenski ocenił, że obecnie nie widać „sygnałów ze strony Rosji, że chce ona zakończyć” wojnę. Zapewnił, że „mocno wierzy w koalicję chętnych”, i podkreślił, że gromadzi ona obecnie ponad 30 krajów.
Macron i Zełenski spotkali się w przeddzień rozmów przedstawicieli państw należących do tzw. koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w przypadku zawieszenia broni. Macron poinformował, że w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 35 państw należących do koalicji. Pałac Elizejski zapowiadał, że posiedzenie zostanie zorganizowane w formacie hybrydowym, tj. część rozmówców będzie uczestniczyć przez łącze wideo.
Pałac Elizejski poinformował w środę, że w czwartek uczestnicy spotkania „koalicji chętnych” będą rozmawiać telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Czwartek, 4 września 2025 r.
