Trwa 1289. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Czwartek, 4 września 2025 r.
09:00. Nocny atak na Odessę
Odessa była celem ataku rosyjskich dronów. Ołeh Kiper, gubernator obwodu odeskiego poinformował, że w Odessie w płomieniach stanęły magazyny. Nie ma jednak informacji o poszkodowanych.
08:45. Trump: Zełenski i Putin nie są jeszcze gotowi na pokój, ale coś się wydarzy
Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin, nie są jeszcze gotowi na pokój, ale coś się wydarzy - powiedział prezydent USA Donald Trump w rozmowie ze stacją CBS News. Wyraził przekonanie, że uda mu się zakończyć wojnę na Ukrainie.
W wywiadzie telefonicznym wyemitowanym w nocy ze środy na czwartek Trump powiedział, że przygląda się temu, jak Zełenski i Putin zachowują się na obecnym etapie wysiłków na rzecz pokoju.
08:22. W Paryżu spotkanie koalicji chętnych, pierwsze po szczycie w Waszyngtonie
W Paryżu odbędzie się dziś spotkanie koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w razie ogłoszenia zawieszenia broni w wojnie prowadzonej przez Rosję. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. W Paryżu jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Będzie to pierwsze spotkanie koalicji chętnych po sierpniowym szczycie w Waszyngtonie, na którym przywódcy europejscy i Zełenski rozmawiali z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
07:43. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 840 żołnierzy (łącznie 1085410 od początku pełnoskalowej wojny).
07:00. Zamówienia zbrojeniowe w Finlandii będą 15-krotnie większe. Prasa: to przygotowanie do wojny
Począwszy od 2026 r. na zamówienia zbrojeniowe przeznaczone zostanie 6 mld euro, tj. 15-krotnie więcej w porównaniu z kwotą 0,4 mld euro zapisaną na ten rok - wynika z projektu przyszłorocznego budżetu przyjętego przez centroprawicowy rząd Petteriego Orpo.
Nie chodzi już jedynie o utrzymanie stanu obronny, ale o przygotowanie się na atak Rosji. Zagrożenie to nie jest teoretyczne, ale realne
— podsumowuje „Iltalehti”.
06:35. Ekspert: koalicja chętnych przesunęła debatę o wojnie z ustępstw terytorialnych na bezpieczeństwo
Dzięki koalicji chętnych w rozmowach o zakończeniu wojny punkt ciężkości przesunięto z ustępstw terytorialnych na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy – powiedział PAP Piotr Szymański, główny specjalista ds. bezpieczeństwa w OSW. W czwartek w Paryżu odbędzie się spotkanie państw wspierających Ukrainę.
W rozmowach w Paryżu mają wziąć udział m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Według agencji AFP w spotkaniu weźmie także udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
We wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk.
04:20. Sondaż: Ponad połowa Polaków uważa, że Polska nie powinna popierać wejścia Ukrainy do NATO
Blisko 53 proc. ankietowanych Polaków uważa, że Polska nie powinna popierać wejścia Ukrainy do NATO - wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Przeciwnikami są głównie wyborcy PiS, Konfederacji oraz Razem.
00:01. Macron: Europejczycy są gotowi, by dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa
Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że kraje europejskie są gotowe, by udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w przypadku zawarcia pokoju. Macron mówił o tym na spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Paryżu.
Macron powiedział, że tematem spotkania koalicji chętnych w czwartek w Paryżu będzie praca przeprowadzona od czasu szczytu w Waszyngtonie. Przywódcy krajów europejskich i Zełenski spotkali się wtedy z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Ta praca przygotowawcza została zakończona
— powiedział francuski prezydent.
Podkreślił, że kraje europejskie „są gotowe udzielić gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i Ukraińcom w dniu, gdy podpisany będzie pokój”. Macron zapewnił, że po raz pierwszy osiągnięto „taki poziom zaangażowania i intensywności”.
Teraz powstaje pytanie o (…) szczerość Rosji i jej kolejnych zobowiązań, kiedy to zaproponowała Stanom Zjednoczonym pokój
— powiedział Macron.
Zełenski ocenił, że obecnie nie widać „sygnałów ze strony Rosji, że chce ona zakończyć” wojnę. Zapewnił, że „mocno wierzy w koalicję chętnych”, i podkreślił, że gromadzi ona obecnie ponad 30 krajów.
Macron i Zełenski spotkali się w przeddzień rozmów przedstawicieli państw należących do tzw. koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w przypadku zawieszenia broni. Macron poinformował, że w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 35 państw należących do koalicji. Pałac Elizejski zapowiadał, że posiedzenie zostanie zorganizowane w formacie hybrydowym, tj. część rozmówców będzie uczestniczyć przez łącze wideo.
Pałac Elizejski poinformował w środę, że w czwartek uczestnicy spotkania „koalicji chętnych” będą rozmawiać telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
