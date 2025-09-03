Trwa 1289. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 4 września 2025 r.
00:01. Macron: Europejczycy są gotowi, by dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa (opis)
Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że kraje europejskie są gotowe, by udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w przypadku zawarcia pokoju. Macron mówił o tym na spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Paryżu.
Macron powiedział, że tematem spotkania koalicji chętnych w czwartek w Paryżu będzie praca przeprowadzona od czasu szczytu w Waszyngtonie. Przywódcy krajów europejskich i Zełenski spotkali się wtedy z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Ta praca przygotowawcza została zakończona
— powiedział francuski prezydent.
Podkreślił, że kraje europejskie „są gotowe udzielić gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i Ukraińcom w dniu, gdy podpisany będzie pokój”. Macron zapewnił, że po raz pierwszy osiągnięto „taki poziom zaangażowania i intensywności”.
Teraz powstaje pytanie o (…) szczerość Rosji i jej kolejnych zobowiązań, kiedy to zaproponowała Stanom Zjednoczonym pokój
— powiedział Macron.
Zełenski ocenił, że obecnie nie widać „sygnałów ze strony Rosji, że chce ona zakończyć” wojnę. Zapewnił, że „mocno wierzy w koalicję chętnych”, i podkreślił, że gromadzi ona obecnie ponad 30 krajów.
Macron i Zełenski spotkali się w przeddzień rozmów przedstawicieli państw należących do tzw. koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w przypadku zawieszenia broni. Macron poinformował, że w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 35 państw należących do koalicji. Pałac Elizejski zapowiadał, że posiedzenie zostanie zorganizowane w formacie hybrydowym, tj. część rozmówców będzie uczestniczyć przez łącze wideo.
Pałac Elizejski poinformował w środę, że w czwartek uczestnicy spotkania „koalicji chętnych” będą rozmawiać telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
