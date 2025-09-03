W środowym wypadku kolejki linowo-terenowej w Lizbonie zginęło co najmniej 15 osób, przekazało kierownictwo portugalskiego ratownictwa medycznego (INEM), aktualizując liczbę poszkodowanych w tragedii.
W wieczornym oświadczeniu sprecyzowano, że w następstwie wypadku rannych zostało 18 osób, z których pięć jest w stanie ciężkim. Wśród rannych znajduje się dziecko.
Poszkodowani trafili już do lizbońskich szpitali im. Św. Marii, Św. Józefa i Św. Franciszka Ksawerego, a także do szpitali w Cascais oraz Amadorze
— podały władze INEM, precyzując, że osoby z najcięższymi obrażeniami przetransportowano do stołecznych placówek medycznych.
Koordynujący akcję ratowniczą komendant Alexandre Rodrigues przekazał, że do godziny 20:30 udało się wydobyć z wagonu kolejki wszystkie poszkodowane osoby. Odmówił podania przyczyny tragedii.
Do wypadku, do którego doszło w środę po 18.00 czasu lokalnego, doszło z nieznanych wciąż przyczyn. Telewizja Now podała, że jedna z wersji śledztwa zakłada, że u źródeł tragedii mogło leżeć przerwanie liny.
Według wstępnych wyników śledztwa kolejka linowo-terenowa Gloria łącząca stołeczne dzielnice Baixa i Bairro Alto wypadła z szyn, uderzając w budynek. Pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu.
