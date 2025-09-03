Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że przelot myśliwców na początku spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim miał na celu uhonorowanie zmarłego w wypadku w Radomiu pilota F-16 mjr. Macieja Krakowiana. Trump nazwał go legendą polskiego lotnictwa.
Ten przelot był w głównej mierze dla uczczenia pamięci waszego wspaniałego pilota, który niedawno zmarł. To była legenda w Polsce
— powiedział Trump podczas spotkania z Nawrockim w Gabinecie Owalnym. Przypomniał przy tym, że mjr Krakowian kształcił się w amerykańskiej uczelni Sił Powietrznych, Air Force Academy w Colorado Springs.
To był fantastyczny pilot. Myślę, że ludzie w Polsce są smutni z tego powodu
— wskazał.
Prezydent Nawrocki podziękował Trumpowi za ten gest i potwierdził, że Krakowian był jednym z najlepszych pilotów w Polsce.
CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych! Trump w Białym Domu: „Cieszę się, że go poparłem w wyborach”
Przelot myśliwców
Przelot myśliwców F-16 oraz F-35 nad Białym Domem zapoczątkował spotkanie prezydentów. Formacja F-16 ułożyła się w kształt z brakującym jednym samolotem w ramach uczczenia zmarłego pilota.
Nietypowa sytuacja
Warto zauważyć, że sam fakt, że doszło do przelotu na początku wizyty świadczy o ogromnej randze wizyty Karola Nawrockiego w USA i o świetnych relacjach łączących go z prezydentem Donaldem Trumpem - loty nad Białym Domem to bowiem prawdziwa rzadkość. Przestrzeń powietrzna jest tam bowiem normalnie zamknięta.
To nie pierwszy raz, kiedy przelot odbywa się podczas wizyty prezydenta Polski w Białym Domu. Jedno takie wydarzenie miało miejsce również w 2019 r., podczas pierwszej kadencji Trumpa, gdy ówczesny prezydent Polski Andrzej Duda przybył do Waszyngtonu
— przypomina Fox News.
CZYTAJ TAKŻE: Ważna deklaracja prezydenta Trumpa: Amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, możemy rozmieścić ich więcej
as/PAP/Fox News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739498-mysliwce-uczcily-polskiego-pilota-trump-legenda-w-polsce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.