„Polska była jednym z dwóch krajów, który płacił więcej niż powinna, to była bardzo dobra rzecz” - powiedział prezydent Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w Gabinecie Owalnym Białego Domu, odnosząc się do poziomu wydatków na obronność przeznaczanych w ramach sojuszu NATO. Od czerwca jest 5 proc. PKB.
Prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi od zawsze zależało na tym, aby kraje członkowskie NATO traktowały swoje zaangażowanie na rzecz zdolności obronnych sojuszu w sposób poważny. Wielokrotnie krytykował Niemcy, które nie spełniały wcześniej ustalonego 2 procentowego progu wydatków na obronność. W czerwcu kraje NATO zobowiązały się, że do 2035 r. będą inwestować 5 proc. PKB rocznie w podstawowe potrzeby obronne (co najmniej 3,5 proc.) oraz wydatki związane z obronnością i bezpieczeństwem (do 1,5 proc). Decyzja zapadła jednogłośnie na szczycie w Hadze.
Prezydent Trump w zdecydowanych słowach ocenił zaangażowanie Polski w zobowiązania wynikające z przynależności do struktur NATO.
Polska jest jednym z dwóch krajów, który płaci więcej niż powinien w ramach w NATO. I Polska zapłaciła więcej niż powinna. Przy okazji, od tej pory na moje życzenie od dwóch do pięciu podniesiono ten poziom, ale Polska była jednym z dwóch krajów, który płacił więcej niż powinna, to była bardzo dobra rzecz
— oświadczył prezydent Donald Trump podczas spotkania z polskim prezydentem w Gabinecie Owalnym.
„Będziemy Polsce pomagać bronić się”
Trump złożył jasną deklarację, że USA są gotowe bronić Polski w sytuacji zagrożenia, czyli wypełnić zobowiązanie wynikające z art. 5 traktatu NATO.
Relacje, które mamy to jest wielkie zaufanie między nami. Polska należy do specjalnej kategorii naszych przyjaciół. Mamy bardzo specjalne relacje. Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski. Myślimy o tym, jeżeli chodzi o inne kraje, ale jeżeli chodzi o Polskę, to nigdy byśmy tego nie zrobili. W Polsce jesteśmy na zawsze i będziemy Polsce pomagać bronić się
— wskazał prezydent Donald Trump.
Bezpieczeństwo to jest najważniejsza sprawa także dla naszych relacji. Jestem historykiem i Polacy są szczęśliwi, że mamy żołnierzy zagranicznych w Polsce. Amerykańscy żołnierze stanowią element naszego społeczeństwa. Mamy prawie 4 tysiące żołnierzy amerykańskich w Polsce i to jest ten sygnał wskazujący także dla Rosji, że jesteśmy razem, że nie za darmo chcemy znajdować się w NATO, ponieważ nasz procent PKB przeznaczany na obronność wynosi 4,7 procenta. Nie zatrzymamy się tutaj. Ja jako prezydent Polski deklaruję, że dojdziemy do 5 procent wydatków na obronność, ale dzięki obecności żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi jesteśmy bezpieczni
— zauważył z kolei prezydent Karol Nawrocki.
