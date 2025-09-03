WIDEO

Ważna deklaracja prezydenta Trumpa: Amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, możemy rozmieścić ich więcej

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania w prezydentem Karolem Nawrockim, Gabinet Owalny Białego Domu / autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, może rozmieścimy ich więcej - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z prezydentem RP Karolem Nawrockim w Białym Domu. Podkreślił, że Polskę i USA łączą specjalne relacje.

Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce.

Myślę, że tak. Czy wiesz może o czymś, czego ja nie wiem? Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeśli (Polacy tego) chcą. Oni od dawna chcieli większej obecności wojskowej

— odparł Trump.

Ocenił przy tym, że USA i Polskę łączą specjalne relacje, lepsze niż kiedykolwiek - sugerując, że jest tak również dzięki jego relacjom z Nawrockim, którego poparł w kampanii wyborczej. Trump powiedział, że zaszczytem było wyrażenie poparcia dla Nawrockiego, a nowy polski przywódca wykonuje fantastyczną pracę.

Relacje, które mamy to jest wielkie zaufanie między nami. Polska należy do specjalnej kategorii naszych przyjaciół. Mamy bardzo specjalne relacje. Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski. Myślimy o tym, jeżeli chodzi o inne kraje, ale jeżeli chodzi o Polskę, to nigdy byśmy tego nie zrobili. W Polsce jesteśmy na zawsze i będziemy Polsce pomagać bronić się

— podkreślał prezydent USA.

To pierwszy raz w historii Polski, w XX i XXI wieku, gdy Polacy cieszą się, że mamy zagranicznych żołnierzy w Polsce. Amerykańscy żołnierze są częścią naszego społeczeństwa

— oświadczył z kolei prezydent Nawrocki. Zaznaczył, że ich obecność, to też sygnał dla Rosji, że jesteśmy razem.

Zapewnił, że Polska osiągnie wydatki na cele obronne w wysokości 5 proc. PKB.

olnk/PAP/wPolityce.pl

