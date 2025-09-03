Amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, może rozmieścimy ich więcej - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z prezydentem RP Karolem Nawrockim w Białym Domu. Podkreślił, że Polskę i USA łączą specjalne relacje.
Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce.
Myślę, że tak. Czy wiesz może o czymś, czego ja nie wiem? Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeśli (Polacy tego) chcą. Oni od dawna chcieli większej obecności wojskowej
— odparł Trump.
Ocenił przy tym, że USA i Polskę łączą specjalne relacje, lepsze niż kiedykolwiek - sugerując, że jest tak również dzięki jego relacjom z Nawrockim, którego poparł w kampanii wyborczej. Trump powiedział, że zaszczytem było wyrażenie poparcia dla Nawrockiego, a nowy polski przywódca wykonuje fantastyczną pracę.
Relacje, które mamy to jest wielkie zaufanie między nami. Polska należy do specjalnej kategorii naszych przyjaciół. Mamy bardzo specjalne relacje. Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski. Myślimy o tym, jeżeli chodzi o inne kraje, ale jeżeli chodzi o Polskę, to nigdy byśmy tego nie zrobili. W Polsce jesteśmy na zawsze i będziemy Polsce pomagać bronić się
— podkreślał prezydent USA.
To pierwszy raz w historii Polski, w XX i XXI wieku, gdy Polacy cieszą się, że mamy zagranicznych żołnierzy w Polsce. Amerykańscy żołnierze są częścią naszego społeczeństwa
— oświadczył z kolei prezydent Nawrocki. Zaznaczył, że ich obecność, to też sygnał dla Rosji, że jesteśmy razem.
Zapewnił, że Polska osiągnie wydatki na cele obronne w wysokości 5 proc. PKB.
olnk/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739493-wazna-deklaracja-trumpa-zolnierze-usa-zostana-w-polsce
