Przebywający w Chinach przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że jeśli spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zostanie przygotowane, jest gotowy się z nim spotkać. Jako miejsce rozmów zaproponował Moskwę.
Niech Zełenski przyjedzie do Moskwy, wtedy spotkam się z nim
— powiedział Putin.
Putin: Jestem gotowy
Jeśli spotkanie będzie przygotowane, jestem gotowy spotkać się z Zełenskim
— oświadczył.
Podkreślił, że „jeśli zwycięży zdrowy rozsądek, można będzie osiągnąć akceptowalny dla wszystkich sposób zakończenia konfliktu na Ukrainie”.
Putin dodał, że Rosja nie walczy na Ukrainie o zajęcie terenów ukraińskich, ale o prawa tamtejszych ludzi. Powtórzył też, że nadal jest przeciwny wstąpieniu Ukrainy do NATO.
