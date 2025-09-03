Putin jest "gotowy" spotkać się z Zełenskim ale... w Moskwie. "Jeśli zwycięży rozsądek, można będzie osiągnąć zakończenie konfliktu"

Przebywający w Chinach przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że jeśli spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zostanie przygotowane, jest gotowy się z nim spotkać. Jako miejsce rozmów zaproponował Moskwę.

Niech Zełenski przyjedzie do Moskwy, wtedy spotkam się z nim

— powiedział Putin.

Putin: Jestem gotowy

Jeśli spotkanie będzie przygotowane, jestem gotowy spotkać się z Zełenskim

— oświadczył.

Podkreślił, że „jeśli zwycięży zdrowy rozsądek, można będzie osiągnąć akceptowalny dla wszystkich sposób zakończenia konfliktu na Ukrainie”.

Putin dodał, że Rosja nie walczy na Ukrainie o zajęcie terenów ukraińskich, ale o prawa tamtejszych ludzi. Powtórzył też, że nadal jest przeciwny wstąpieniu Ukrainy do NATO.

tt/PAP

