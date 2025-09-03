Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA osiem myśliwców F-16 i F-35 przeleci nad Waszyngtonem. Jak przekazał Biały Dom, ma to „upamiętnić odważnego polskiego pilota” i podkreślić „wyjątkowe relacje między naszymi dwoma krajami”.
Prezydent Trump nie może doczekać się przyjęcia w Białym Domu prezydenta Nawrockiego, który niedawno wygrał w historycznych wyborach w Polsce
— przekazała w rozmowie z Fox News rzecznik Białego Domu Anna Kelly. Jak dodała, przelot samolotów ma:
Upamiętnić odważnego polskiego pilota myśliwców, który tragicznie, zbyt wcześnie, zginął i uhonorować wyjątkowe relacje między naszymi dwoma krajami.
Cztery myśliwce F-16 zostaną wysłane na cześć pilota majora Macieja „Slaba” Krakowiana, który zginął 28 sierpnia podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu.
Kolejne cztery F-35 mają przelecieć nad Białym Domem w celu uhonorowania relacji polsko-amerykańskich.
Fox News podkreślił, że nie będzie to pierwszy przelot nad Białym Domem podczas wizyty polskiego prezydenta. Podobny zorganizowano w 2019 r., w trakcie pierwszej kadencji Trumpa, gdy do Waszyngtonu przybył ówczesny prezydent Andrzej Duda.
Jak wynika z harmonogramu wizyty opublikowanego przez KPRP, amerykański przywódca powita Karola Nawrockiego w Białym Domu o godz. 11 czasu lokalnego (godz. 17 w Polsce).
CZYTAJ TAKŻE:
— „Pomaganie” prezydentowi Nawrockiemu przez Tuska, Sikorskiego i rządzących w związku z wizytą w USA jest wredną prowokacją
— Spotkanie Nawrocki -Trump okiem zagranicznych mediów: Szansa na zaangażowanie USA w inicjatywę Trójmorza. Ożywienie idei Fort Trump?
— Pogrzeb mjr. Macieja „Slaba” Krakowiana będzie miał charakter prywatny. Wojsko z apelem ws. fake newsów: Niepotrzebne emocje
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739478-mysliwce-nad-waszyngtonem-ku-czci-mjr-krakowiana
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.