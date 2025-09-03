Siły pokojowe ONZ w Libanie (UNIFIL) poinformowały, że wojska izraelskie zrzuciły wczoraj rano cztery granaty w pobliżu żołnierzy misji. „To jeden z najpoważniejszych ataków na naszych żołnierzy od czasu przyjęcia w listopadzie 2024 r. zawieszenia broni w Libanie” - podkreślił UNIFIL.
Jeden granat uderzył w odległości 20, a trzy w odległości ok. 100 metrów od żołnierzy
— przekazano w komunikacie misji.
Dodano, że żołnierze pracowali przy demontowaniu blokad drogowych w pobliżu linii demarkacyjnej między Izraelem a Libanem, a ich działania zostały wcześniej zgłoszone Izraelowi.
UNIFIL nie poinformował, by w zdarzeniu ktokolwiek miał zostać ranny.
Złamanie prawa międzynarodowego
Misja przypomniała, że wszelkie działania przeciwko żołnierzom pokojowym łamią prawo międzynarodowe, a obowiązkiem armii izraelskiej jest wspomaganie oenzetowskiego kontyngentu w realizacji zleconych mu przez Radę Bezpieczeństwa misji.
Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ (UNIFIL) działają w Libanie od 1978 r. i liczą obecnie ponad 10 tys. żołnierzy, w tym ok. 210-osobowy kontyngent z Polski. Zadaniem misji było m.in. utrzymanie bezpieczeństwa w strefie buforowej oddzielającej Liban od Izraela. Niedawno Rada Bezpieczeństwa ONZ zdecydowała, że z końcem 2026 r. misja zacznie się wycofywać.
Południe Libanu było przez dekady terenem walk między Izraelem a organizacjami palestyńskimi i libańskimi.
Ostatnia wojna z Hezbollahem
Jesienią 2024 r. Izrael stoczył ostatnią wojnę z kontrolującym ten teren, wspieranym przez Iran Hezbollahem. Kończące konflikt porozumienie zakłada wycofanie z południa Libanu zarówno szyickiej bojówki, jak i wojsk izraelskich.
W czasie wojny siły UNIFIL i obiekty misji zostały kilkadziesiąt razy ostrzelane. W tych incydentach zostało rannych ponad 20 żołnierzy. W większości były to ataki izraelskie. Armia tego państwa podkreślała, że celem nie były wojska UNIFIL, tylko bojownicy Hezbollahu.
Siły izraelskie nawet po zawarciu rozejmu regularnie atakują teren Libanu, zaznaczając, że ich celem są łamiący rozejm członkowie Hezbollahu.
