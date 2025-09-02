NA ŻYWO

RELACJA. 1288. dzień wojny. MSZ Ukrainy: Nigdy nie zgodzimy się na legalizację rosyjskiej okupacji Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Trwa 1288. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Środa, 3 września 2025 r.

00:01. MSZ: nigdy nie zgodzimy się na legalizację rosyjskiej okupacji Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Ukraina nigdy nie zgodzi się na legalizację rosyjskiej okupacji Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, a jedyną drogą do zapewnienia tam bezpieczeństwa jest natychmiastowe wycofanie rosyjskich wojsk – oświadczyło we wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Zaporoska Elektrownia Atomowa jest i pozostanie integralną częścią suwerennego terytorium Ukrainy. Jakiekolwiek próby Rosji podważenia tego faktu są prawnie nieważne i politycznie bezsensowne

— podkreślono w oświadczeniu.

Jedynym sposobem przywrócenia bezpieczeństwa jądrowego jest natychmiastowe i całkowite wycofanie rosyjskiego wojska oraz innego personelu z Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

— zaznaczyło MSZ.

