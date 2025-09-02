„Niemcy bez interesów z Moskwą nie są konkurencyjni. Oni już wrócili do interesów z Moskwą, tylko głośno się nie przyznają, a media w Polsce tego absolutnie nie pokazują. Gdyby polska narodowa firma robiła jakiekolwiek interesy pośrednio z Rosją, to przez media niemieckie w Polsce byłaby rozjechana” - mówił europoseł PiS Daniel Obajtek na antenie Telewizji wPolsce24.
Daniel Obajtek na antenie Telewizji wPolsce24 ocenił, że dzisiejszą politykę uprawia się przez pryzmat biznesu.
Mówi się o „solidarności Europy” i o różnych dziwnych kwestiach, ale to tylko opowieści dziwnej treści. Rzeczywistość jest zupełnie inna,
— wskazał.
Niemcy wrócili do interesów
Redaktor Marek Pyza zwrócił uwagę, że po niemieckim kanclerzu Friedrichu Merzu w wywiadzie dla francuskiej stacji informacyjnej widać było, że „przebierają nogami, żeby wrócić do interesów prowadzonych z Moskwą”.
Bez interesów z Moskwą nie są konkurencyjni. Oni już wrócili do interesów z Moskwą, tylko głośno się nie przyznają, a media w Polsce tego absolutnie nie pokazują. Gdyby polska narodowa firma robiła jakiekolwiek interesy pośrednio z Rosją, to przez media niemieckie w Polsce byłaby rozjechana
— zauważył.
Liczne przykłady
Obajtek wyjaśnił, że jest wiele sytuacji w których Niemcy robią bardzo duże interesy z Rosją przy uciesze Europy.
Czyja ropa płynie rurociągiem „Drużba” przez terytorium polskie? Rosyjska ropa. Tylko papiery ma kazachskie
— wskazał.
Ta ropa jest zdecydowanie tańsza na baryłce niż ropa, którą przerabiają Polacy. Co za tym idzie, rafinerie niemieckie są bardzo konkurencyjne. Co za tym idzie, wypierają polski produkt. Na polskim rynku bardzo dużo jest oleju napędowego czy benzyny z kierunku niemieckiego
— wyjaśnił.
Następna sprawa, kwestia gazu. Co Niemcy nie biorą gazu rosyjskiego? Biorą, ale przez Francję. Francja 100% zakupiła więcej gazu rosyjskiego niż przed wojną. Gdzie ten gaz poszedł poprzez interkonektory? W kierunku niemieckim, w kierunku hiszpańskim. Nie robią interesów? Robią interesy
— podkreślił.
Polityk wyjaśnił, że to jednak nie koniec i zwrócił uwagę na sprawę Turcji.
Turcja przerobiła i przez Turcję przeszło 100% więcej ropy niż przed wojną. Co Turcja zrobiła z tą ropą rosyjską? Przerobiła ropę rosyjską i tymi produktami: ropą, benzyną i olejem napędowym zaspakaja rynek europejski. Co za tym idzie, polskie i nie tylko polskie rafinerie mają duży problem
— zaznaczył.
Prawdziwe cele
Daniel Obajtek został zapytany o to, czy mówi o tych kwestiach z politykami z innych unijnych państw.
Oni są po to w Brukseli, żeby robić swoje interesy i osłaniać te swoje interesy. To są potężne korporacje niemieckie i o tym się nie mówi. To jest tak naprawdę milczenie. Mają swoje media. Tam naprawdę nie ma demokracji, mówiąc szczerze, ponieważ Niemcy są bardzo praktycznym narodem i robią od samego początku do samego końca biznes i opowiadają tylko tej Europie pozostałej, że oni są bardzo solidarni
— wyjaśnił.
Nie, w niczym nie są solidarni
— podkreślił.
as/wPolsce24
