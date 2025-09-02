„Nie tylko perspektywy Polski i Ameryki w zakresie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa są obiecujące, ale także wybór konserwatysty Karola Nawrockiego na prezydenta Polski w czerwcu 2025 roku dobrze wróży współpracy politycznej z Waszyngtonem, o czym świadczy jego oficjalne zaproszenie do Białego Domu na wizytę 3 września” - wskazało w raporcie prestiżowe „The Heritage Foundation”.
Znany amerykański think tank „The Heritage Foundation” tuż przed spotkaniem pomiędzy prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Karolem Nawrockim w Białym Domu, przedstawił raport „Kolejne kroki w strategicznej współpracy USA i Polski”, którego autorami są Jordan Embree i Wilson Beaver.
Polska ma najwyższe wydatki na obronność w stosunku do PKB i trzecie co do wielkości wojsko pod względem liczebności personelu w NATO. Modernizacja polskiej armii jest niezwykle imponująca, a Polska stanowi wzór dla innych członków NATO. Gdyby każdy europejski członek NATO traktował swoją obronę tak poważnie jak Polska, zagrożenie ze strony rosyjskiej agresji w Europie byłoby niewielkie
— wskazał think tank.
Polska ma obecnie potencjał, by działać jako kluczowa siła w dziedzinie bezpieczeństwa regionalnego i jako gwarant bezpieczeństwa dla innych sojuszników w NATO. Stany Zjednoczone i Polska powinny podkreślać polskie przywództwo w dziedzinie obronności w Europie, podwoić współpracę w dziedzinie energetyki i zbrojeń, wykorzystać strategiczne możliwości w handlu i inwestycjach oraz podkreślić znaczenie roli Polski w bezpieczeństwie państw bałtyckich.
— zaznaczył.
Silne relacje
Think tank ocenił, że „w ciągu ostatniej dekady Polska stała się filarem sojuszu transatlantyckiego na wschodniej flance”.
Powrót prezydenta Donalda Trumpa do Białego Domu otworzył możliwość budowania silnych relacji, które zbudował z Warszawą w swojej pierwszej kadencji. W 2017 roku prezydent Trump wybrał Warszawę na miejsce swojej drugiej podróży zagranicznej i podkreślił, jak silny sojusz z Polską powstrzymuje wojny między mocarstwami
— przypomniał.
Równocześnie, na początku drugiej kadencji Trumpa, sekretarz obrony Pete Hegseth odwiedził Polskę podczas swojej pierwszej podróży zagranicznej i chwalił Polskę jako „wzorowego sojusznika na kontynencie”
— kontynuował.
Nowe perspektywy
„The Heritage Foundation” zauważyło, że „nie tylko perspektywy Polski i Ameryki w zakresie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa są obiecujące, ale także wybór konserwatysty Karola Nawrockiego na prezydenta Polski w czerwcu 2025 roku dobrze wróży współpracy politycznej z Waszyngtonem, o czym świadczy jego oficjalne zaproszenie do Białego Domu na wizytę 3 września”.
Szans na wzmocnienie sojuszu amerykańsko-polskiego jest wiele również poza kwestiami bezpieczeństwa, ponieważ oba rządy podkreślają znaczenie suwerenności narodowej w egzekwowaniu granic i dążą do korzystnych dla obu stron możliwości gospodarczych w dziedzinie energetyki i handlu. W miarę jak przywódcy USA i Polski umacniają swoje partnerstwo, powinni podwoić wysiłki na rzecz relacji w zakresie bezpieczeństwa, pozycjonując Polskę jako kluczowy filar wschodniej flanki NATO, potwierdzić poparcie dla ochrony granic w obronie suwerenności narodowej oraz dążyć do rozszerzenia dwustronnych więzi energetycznych i gospodarczych
— wskazano w raporcie.
Polska objęła wiodącą rolę w Europie w wielu kwestiach, ale być może jej najbardziej przyszłościowym wkładem było zaostrzenie bezpieczeństwa granic i egzekwowania przepisów imigracyjnych przed europejskimi odpowiednikami
— przypomniano.
PEŁNĄ TREŚĆ RAPORTU ZNALEŹĆ MOŻNA - TUTAJ
CZYTAJ TAKŻE:
— Kuriozalne! Sikorski instruuje prezydenta Nawrockiego przed wizytą w USA. „RM przyjęła stanowisko, aby pan wiedział, czego się trzymać”
— Przydacz przedstawił plan wizyty prezydenta Nawrockiego w USA. Minister wspomniał też o „niespodziance”! Kto w delegacji?
as/Heritage.org
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739394-the-heritage-foundation-z-uznaniem-o-prezydencie-nawrockim
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.