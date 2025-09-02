Każdego roku w Meksyku rodzice lub opiekunowie porzucają średnio 761 dzieci oraz nastolatków - wynika z raportu, który opublikował dziennik „Milenio”. Dokument opracowała pozarządowa organizacja praw człowieka Redim.
Z raportu wynika, że w porównaniu z poprzednim 15-leciem liczba przypadków porzucania dzieci i nastolatków wzrosła w Meksyku ponad sześciokrotnie. Nienotowaną wcześniej wysoką liczbę przypadków porzucania dzieci i nieletnich wyliczono w okresie między 2010 i 2024 rokiem - sprecyzowała meksykańska gazeta.
Nasilające się zjawisko, które potwierdzili cytowani przez „Milenio” eksperci z Uniwersytetu Anahuac, dotyczy przede wszystkim dużych aglomeracji i przypadków porzucania nastolatków. Wśród nich przeważają dziewczęta. Największy odsetek, bo aż 70 procent pozostawianych samym sobie nieletnich Meksykanów stanowią osoby w wieku 12-17 lat. Dzieci w wieku 6-11 lat stanowią 17 procent ogółu porzucanych nieletnich, a pozostałe 13 procent to dzieci poniżej 5. roku życia.
Najwięcej przypadków porzucania dzieci i młodzieży ma miejsce w stanach Meksyk, San Luis Potosi oraz Hidalgo, położonych w centrum kraju. Wśród miast przewodzi w tej niechlubnej statystyce stolica kraju – miasto Meksyk.
