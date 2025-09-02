Do ponad 1100 ofiar śmiertelnych i co najmniej 3,2 tys. rannych wzrósł bilans ofiar trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - przekazał dziś Afgański Czerwony Półksiężyc. Dodał, że w wyniku tej katastrofy zniszczonych zostało ponad 8 tys. domów.
Jak poinformowały lokalne służby, liczba ofiar może ulec zmianie, gdyż nadal trwa akcja ratunkowa.
Wcześniej informowano o co najmniej 800 zabitych i ok. 2,8 tys. rannych.
Górzysty teren i trudne warunki pogodowe utrudniają ratownikom dotarcie do miejsc, które ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi. Rzecznik afgańskiego Narodowego Urzędu Zarządzania Kryzysowego Jusaf Hamad powiedział w rozmowie z Associated Press, że w niektórych rejonach wywołane wstrząsami osuwiska zablokowały drogi, ale przeszkody zostały tam już usunięte.
Talibowie poproszą o pomoc
Rządzący Afganistanem talibowie poprosili o pomoc międzynarodową.
Afganistan mocno ucierpiał w wyniku decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o ograniczeniu finansowania amerykańskiej agencji pomocy humanitarnej USAID oraz cięć w innych programach pomocy zagranicznej. Dodatkowo działania talibów wymierzone w afgańskie kobiety przyczyniły się do kolejnych cięć w finansowaniu.
Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF) poinformował dziś, że zagrożone są tysiące dzieci w Afganistanie. Organizacja poinformowała, że wysyła tam najpotrzebniejsze środki, w tym leki, ciepłą odzież, wiadra na wodę, namioty oraz artykuły higieny osobistej.
Nasza odpowiedź koncentruje się na zaspokajaniu pilnych potrzeb w zakresie zdrowia, bezpiecznej wody, warunków sanitarnych, żywienia, ochrony dzieci, tymczasowego schronienia i wsparcia psychospołecznego, aby zapewnić dzieciom i rodzinom jak najszybsze otrzymanie ratującej życie pomocy
— przekazał w oświadczeniu przedstawiciel UNICEF w Afganistanie Tajudeen Oyewale.
Wsparcie dla Afganistanu
Wsparcie dla Afganistanu zadeklarowały dotąd Wielka Brytania, Chiny i Indie.
Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6, które spustoszyło wschodni Afganistan w pobliżu granicy z Pakistanem, doszło w niedzielę przed północą. Kraj leży w strefie sejsmicznej i regularnie dochodzi w nim do trzęsień ziemi.
Według danych portalu Statista Afganistan w latach 1990-2025 nawiedziło 39 trzęsień ziemi, spełniających co najmniej jeden z czterech warunków: magnituda równa lub wyższa od 7,5, straty wynoszące co najmniej milion dolarów, co najmniej 10 zabitych i wystąpienie tsunami.
