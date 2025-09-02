Rząd Portugalii odmówił przyznania azylu politycznego 34 migrantom z Maroka, którzy 8 sierpnia dotarli łodzią do portugalskich wybrzeży.
Podległa portugalskiemu MSW Agencja ds. Integracji Migrantów i Azylu (AIMA) wydała negatywne decyzje w sprawie wniosków o azyl polityczny, które 28 sierpnia złożyli nielegalni imigranci z Maroka.
Brak decyzji co do czterech osób
Rządowa agencja sprecyzowała, że w dalszym ciągu nie podjęto decyzji co do czterech osób, które także przybyły łodzią z Maroka. Wyjaśniono, że chodzi o czwórkę dzieci, które dotarły do Portugalii bez opieki dorosłych. W ich sprawie decyzję musi wydać sąd.
Poniedziałkowa decyzja AIMA oznacza, że grupa 34 Marokańczyków zostanie wydalona z Portugalii. Migranci, którzy dotarli do brzegów Portugalii 8 sierpnia, to największa dotychczas grupa osób, która nielegalną przybyła drogą morską. Śledztwo wykazało, że korzystała ze wsparcia przemytników ludzi, którzy od każdego pasażera łodzi pobrali po 2,5 tys. euro.
