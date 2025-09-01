Trwa 1287. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Wtorek, 2 września 2025 r.
00:01. Bessent: bardzo uważnie rozważamy sankcje na Rosję
Władimir Putin postępuje odwrotnie od tego, co deklarował na Alasce i wobec tego w tym tygodniu będziemy uważnie rozważać nasze opcje - zadeklarował w poniedziałek minister finansów USA Scott Bessent w wywiadzie dla telewizji Fox News. Zapowiedział, że wszystkie opcje są na stole.
Bessent odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza o możliwość nałożenia nowych sankcji na Rosję.
Myślę, że wszystko jest na stole
— powiedział szef resortu skarbu.
Prezydent Putin, od czasu historycznego spotkania w Anchorage, od rozmowy telefonicznej, kiedy europejscy przywódcy i prezydent Zełenski byli w Białym Domu w następny poniedziałek, postąpił odwrotnie niż to, co deklarował. W rzeczywistości, w nikczemny - nikczemny sposób, nasilił kampanię bombardowań
— dodał.
Zapowiedział przy tym, że Biały Dom będzie „bardzo uważnie rozważał” wszystkie dostępne opcje w tym tygodniu.
Słowa Bessenta padły nieco ponad dwa tygodnie po spotkaniu Donalda Trumpa z Putinem, po którym prezydent USA przewidywał, że w ciągu 1-2 tygodni okaże się, czy są szanse na zakończenie wojny w Ukrainie. Według Trumpa głównym krokiem ku temu miało być spotkanie między Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Trump twierdził, że Putin zgodził się na takie spotkanie, choć urzędnicy Kremla potem mówili, że do takiego spotkania mogłoby dojść tylko po spełnieniu odpowiednich warunków i uzgodnienia kluczowych kwestii.
W ubiegłym tygodniu Rosja przeprowadziła też kolejne zmasowane bombardowania ukraińskich miast z użyciem ponad 600 dronów i rakiet, w wyniku których w Kijowie zginęło co najmniej 21 osób, w tym dzieci, a rannych zostało około 40 osób.
Zarówno Bessent, jak i Trump wielokrotnie grozili wprowadzeniem sankcji i ceł na Rosję, lecz dotąd tego nie zrobili, poza nałożeniem dodatkowego 25 proc. cła na towary z Indii za import rosyjskiej ropy.
