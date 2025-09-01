„Największy żelazny meteoryt, jaki kiedykolwiek trafił pod młotek w Holandii, został sprzedany na aukcji w Noordwijk za 1,7 mln euro – niemal dwa razy więcej, niż przewidywano. Nabywca z USA zapłaci łącznie ponad 2 mln euro wraz z kosztami administracyjnymi” - donosi serwis RTL Nieuws.
240-kilogramowy okaz, znaleziony w XIX wieku w Namibii, od 2004 r. należał do obserwatorium Mercurius w mieście Dordrecht. Instytucja zdecydowała się wystawić go na sprzedaż, by zebrać fundusze na budowę nowego planetarium. Aukcja odbyła się w muzeum kosmicznym Space Expo i przyciągnęła 18 osób z różnych krajów.
„Rezultat przeszedł nasze oczekiwania”
Liczyliśmy na około milion euro, więc rezultat przeszedł nasze oczekiwania
— powiedział rzecznik domu aukcyjnego Hessink’s.
Dochód pozwoli obserwatorium zrealizować plany stworzenia nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej, w której odwiedzający – zwłaszcza dzieci – będą mogli w interaktywny sposób poznawać Wszechświat.
