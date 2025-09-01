Kupiec z USA nabył w Holandii meteor za 1,7 mln euro! Dzięki temu zebrano fundusze na nowe interaktywne planetarium

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/Buddy_Nath
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/Buddy_Nath

Największy żelazny meteoryt, jaki kiedykolwiek trafił pod młotek w Holandii, został sprzedany na aukcji w Noordwijk za 1,7 mln euro – niemal dwa razy więcej, niż przewidywano. Nabywca z USA zapłaci łącznie ponad 2 mln euro wraz z kosztami administracyjnymi” - donosi serwis RTL Nieuws.

240-kilogramowy okaz, znaleziony w XIX wieku w Namibii, od 2004 r. należał do obserwatorium Mercurius w mieście Dordrecht. Instytucja zdecydowała się wystawić go na sprzedaż, by zebrać fundusze na budowę nowego planetarium. Aukcja odbyła się w muzeum kosmicznym Space Expo i przyciągnęła 18 osób z różnych krajów.

Rezultat przeszedł nasze oczekiwania”

Liczyliśmy na około milion euro, więc rezultat przeszedł nasze oczekiwania

— powiedział rzecznik domu aukcyjnego Hessink’s.

Dochód pozwoli obserwatorium zrealizować plany stworzenia nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej, w której odwiedzający – zwłaszcza dzieci – będą mogli w interaktywny sposób poznawać Wszechświat.

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych