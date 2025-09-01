WIDEO

Kolejna skandaliczna akcja ekoterrorystów! Tym razem pomazali fasadę kościoła Sagrada Familia w Barcelonie

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Sagrada Familia / autor: Canaan/CC/Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/X
Sagrada Familia / autor: Canaan/CC/Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/X

Dwóch aktywistów klimatycznych pomazało wczoraj barwnikiem fasadę słynnego kościoła Sagrada Familia w Barcelonie. Według aktywistów akcja miała na celu zwrócenie uwagi na problem pożarów lasów w Hiszpanii.

Chcemy zaprotestować przeciwko współudziałowi różnych rządów w pożarach, które spustoszyły Półwysep Iberyjski tego lata

— napisała na platformie X organizacja Futuro Vegetal, odpowiedzialna za akcję.

„Sprawiedliwość klimatyczna!”

Do wpisu dołączono filmik z zatrzymania aktywistów, którzy krzyczeli: „Sprawiedliwość klimatyczna!”.

Kościół Sagrada Familia

Kościół Sagrada Familia, według projektu Antoniego Gaudiego, należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Barcelony i Hiszpanii.

Organizacja, której aktywiści przykleili się w 2022 r. do obrazów Francisco Goi w Muzeum Prado w Madrycie, zarzuciła w oświadczeniu rządowi premiera Pedro Sancheza brak działań przeciwko zmianom klimatu.

Sanchez ma dziś ogłosić szczegóły propozycji krajowego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych, które zapowiedział podczas sierpniowych pożarów. Ogień strawił w całym kraju około 400 tys. hektarów.

Hiszpańska policja, cytowana przez AFP, poinformowała w ubiegłym roku, że aresztowała 22 członków Futuro Vegetal, w tym dwóch aktywistów protestu w Muzeum Prado.

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych