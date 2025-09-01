Dwóch aktywistów klimatycznych pomazało wczoraj barwnikiem fasadę słynnego kościoła Sagrada Familia w Barcelonie. Według aktywistów akcja miała na celu zwrócenie uwagi na problem pożarów lasów w Hiszpanii.
Chcemy zaprotestować przeciwko współudziałowi różnych rządów w pożarach, które spustoszyły Półwysep Iberyjski tego lata
— napisała na platformie X organizacja Futuro Vegetal, odpowiedzialna za akcję.
„Sprawiedliwość klimatyczna!”
Do wpisu dołączono filmik z zatrzymania aktywistów, którzy krzyczeli: „Sprawiedliwość klimatyczna!”.
Kościół Sagrada Familia
Kościół Sagrada Familia, według projektu Antoniego Gaudiego, należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Barcelony i Hiszpanii.
Organizacja, której aktywiści przykleili się w 2022 r. do obrazów Francisco Goi w Muzeum Prado w Madrycie, zarzuciła w oświadczeniu rządowi premiera Pedro Sancheza brak działań przeciwko zmianom klimatu.
Sanchez ma dziś ogłosić szczegóły propozycji krajowego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych, które zapowiedział podczas sierpniowych pożarów. Ogień strawił w całym kraju około 400 tys. hektarów.
Hiszpańska policja, cytowana przez AFP, poinformowała w ubiegłym roku, że aresztowała 22 członków Futuro Vegetal, w tym dwóch aktywistów protestu w Muzeum Prado.
