Spowodowane przez Rosję zakłócenie sygnału GPS miało sprawić, że załoga samolotu z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen musiała przeprowadzić lądowanie w Bułgarii, używając papierowych map - podał „Financial Times”, który cytuje Polsat News. Jak dodano, do incydentu doszło wczoraj, a nawigacja przestała działać na całym lotnisku w Płowdiwie.
Wczoraj Ursula von der Leyen przyjechała do Polski w ramach serii jej spotkań w państwach unijnych, graniczących z Rosją i Białorusią. Po wizycie w naszym kraju udała się samolotem do Bułgarii. Jednak nie obyło się bez incydentu.
Samolot von der Leyen lądował awaryjnie!
Jak podał „Financial Times”, samolot, którym wczoraj podróżowała szefowa Komisji Europejskiej, utracił możliwość korzystania z systemów GPS uławiających lądowanie. W efekcie przez około godzinę krążył nad bułgarskim Płowdiwem, a następnie pilot zdecydował o podejściu do lądowania bez nawigacji - zamiast tego załoga skorzystała z papierowych map.
W rozmowie z gazetą trzech unijnych urzędników poinformowanych o incydencie uznało wczorajsze zdarzenie za „niezaprzeczalny” akt ingerencji Rosji. Jak dodali, GPS nie funkcjonował na całym lotnisku.
Von der Leyen po zakończeniu wizyty w Bułgarii opuściła Płowdiw tym samym samolotem. Tym razem nie doszło do żadnych potencjalnie niebezpiecznych wydarzeń.
Rośnie liczba incydentów zagłuszania sygnału GPS
Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa już w czerwcu alarmowały Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) w sprawie coraz częstszych zakłóceń radionawigacji ze strony Rosji. W lipcu te same kraje wraz ze Szwecją i Polską zgłosiły w liście do ICAO aktywację rosyjskich systemów walki elektronicznej.
Litwa odnotowała 22-krotny wzrost częstotliwości zagłuszania sygnału GPS w porównaniu z rokiem poprzednim. Według litewskiego Urzędu Regulacji Łączności liczba samolotów poddanych zagłuszaniu w pierwszej połowie 2025 roku wzrosła o około 17 proc. w porównaniu z drugim półroczem 2024 r. Polski Urząd Lotnictwa Cywilnego zgłosił zaś przypadki zagłuszania nad Polską Globalnego Systemu Nawigacji Galileo. Od czerwca 2024 r. do lipca 2025 r. ich liczba wzrosła ponad siedmiokrotnie, odpowiednio z 347 do 2,5 tys.
Estonia oceniła, że w regionie gwałtownie wzrosła w ostatnich miesiącach liczba zakłóceń. 85 proc. lotów jest dotkniętych przerwami sygnału. Rząd poinformował również, że zakłócenia w nawigacji satelitarnej przez Rosję spowodowały szkody o wartości ponad pół miliona euro w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ponadto Moskwa próbuje przechwytywać estońskie drony straży granicznej patrolujące granicę.
„Zdecydowana postawa wobec polityki Rosji”
Konieczna jest zdecydowana postawa wobec polityki Rosji
— podkreślali premier Donald Tusk i szefowa KE Ursula von der Leyen, którzy wczoraj wizytowali odcinek polsko-białoruskiej granicy.
Gdy oglądali zmodernizowaną stalową zaporę, po drugiej stronie granicy pojawiły się służby białoruskie z bronią.
Odnosząc się do polityki Rosji, przewodnicząca KE podkreśliła, że „Putin się nie zmienił i nie zmieni”. Nazwała go „drapieżnikiem, który przez ostatnie 25 lat zaczął cztery różne wojny”.
Widzimy, że da się go okiełznać wyłącznie poprzez silne odstraszanie
— mówiła.
Wskazała, że pierwszą linię obrony stanowi armia ukraińska, następną „koalicja dobrej woli”, a „najważniejsza linia obrony to jest nasza własna obrona”.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— TYLKO U NAS. Suski: Ursula von der Leyen przyjechała przypilnować Tuska, żeby nie budował większości przeciwko interesom niemieckim
— Spotkanie Tuska z von der Leyen na granicy to Himalaje hipokryzji czy choroba? Nie uda mu się wmówić, że od zawsze walczył z imigracją
— Von der Leyen: Europa ma „dość precyzyjny” plan wysłania wojsk na Ukrainę. Osiągnęliśmy porozumienie z Białym Domem
tt/PAP/”Financial Times”/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739267-samolot-von-der-leyen-ladowal-awaryjnie-w-tle-sabotaz-rosji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.