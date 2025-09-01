Potężne trzęsienie ziemi w Afganistanie! Aż 622 osoby straciły życie. Szczególnie mocno ucierpiała prowincja Kunar

Co najmniej 622 osób zginęły, a 1300 zostało rannych w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6, które nawiedziło wschodni Afganistan - podało ministerstwo spraw wewnętrznych w Kabulu, cytowane przez agencję Reutera.

Talibski rząd poinformował w oświadczeniu na platformie X, że trzęsienie ziemi spowodowało „straty w ludziach i zniszczenia w niektórych wschodnich prowincjach”.

Granica z Pakistanem

Wstrząsy wystąpiły krótko przed północą czasu lokalnego w rejonie Dżalalabadu, niedaleko granicy z Pakistanem. Hipocentrum znajdowało się na głębokości zaledwie 8 km, a po głównym trzęsieniu nastąpiło kilka wstrząsów wtórnych, z których najsilniejszy miał magnitudę 4,5.

Szczególnie mocno ucierpiała prowincja Kunar, gdzie – jak podało ministerstwo zdrowia – trzy wsie zostały całkowicie zniszczone. Lokalne media informują, że w jednej z miejscowości zginęło ponad 30 osób.

Ratownicy starają się dotrzeć do odległych górskich wiosek, gdzie zawaliły się domy zbudowane z gliny i kamieni. Władze wysyłają helikoptery do ewakuacji rannych, a żołnierze, mieszkańcy i medycy wspólnie wydobywają poszkodowanych spod gruzów.

Skala strat może okazać się większa, ponieważ – jak podkreślają służby – teren jest trudno dostępny nawet w normalnych warunkach, co spowalnia akcję ratunkową.

Afganistan leży w strefie sejsmicznej, a trzęsienia ziemi – szczególnie w paśmie Hindukuszu – powtarzają się regularnie. W ubiegłym roku seria wstrząsów w zachodniej części kraju pochłonęła życie ponad tysiąca osób.

Katastrofa może pogłębić kryzys humanitarny w Afganistanie, który po powrocie talibów do władzy w 2021 r. został odcięty od większości pomocy zagranicznej.

