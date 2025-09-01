Przywódca Rosji Władimir Putin ocenił, że „ustalenia” z jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem na Alasce „otwierają drogę” do znalezienia rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Słowa te padły podczas przemówienia na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w Chinach.
Putin w swoim przemówieniu na forum SzOW w mieście Tiencin, na północy Chin, podkreślił znaczenie innych globalnych graczy w kontekście wojny na Ukrainie.
W tym zakresie bardzo doceniamy wysiłki i propozycje Chin i Indii, mające na celu ułatwienie rozwiązania kryzysu ukraińskiego
— powiedział rosyjski przywódca.
Komunistyczne władze w Pekinie deklarują neutralną postawę wobec wojny, jednocześnie zacieśniają relacje z Moskwą. Podobnie jak Indie, Chiny wydają miliardy dolarów na zakup rosyjskiej ropy.
W swoim poniedziałkowym wystąpieniu Putin kontynuował obronę rosyjskiej inwazji na Ukrainę, obarczając Zachód odpowiedzialnością za wywołanie trwającej od ponad trzech lat wojny na pełną skalę.
Ten kryzys nie został wywołany atakiem Rosji na Ukrainę, ale był wynikiem zamachu stanu w Ukrainie, który był wspierany i sprowokowany przez Zachód
— stwierdził Putin mając zapewne na myśli obalenie prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza przez rewolucję godności z lat 2013-2014. Zdaniem Putina „kolejnym powodem kryzysu są stałe próby Zachodu wciągnięcia Ukrainy do NATO” i działania te stanowią „bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji”.
Jak dodał rosyjski lider, aby osiągnąć długotrwałe i trwałe porozumienie, należy wyeliminować przyczyny konfliktu.
„Nie widzimy wzajemności ze strony Kijowa”
Po spotkaniu z Trumpem na Alasce 15 sierpnia, Putin powiedział, że spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jednak dotychczas do rozmowy obu przywódców nie doszło.
W niedzielę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział, że Rosja będzie kontynuować „specjalną operację wojskową” na Ukrainie.
Jesteśmy gotowi rozwiązać ten problem środkami politycznymi i dyplomatycznymi. Jednak jak dotąd nie widzimy wzajemności ze strony Kijowa w tej kwestii
— argumentował Pieskow. Według niego Europa utrudnia wysiłek Trumpa na rzecz pokoju na Ukrainie.
W dwudniowym szczycie SzOW - organizacji, której głównym celem jest promowanie współpracy w zakresie bezpieczeństwa, polityki, gospodarki i kultury, biorą udział przedstawiciele ponad 20 krajów oraz szefowie 10 organizacji międzynarodowych, w tym prezydenci Turcji i Iranu, Recep Tayyip Erdogan i Masud Pezeszkian, premier Indii Narendra Modi oraz sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
W środę na zaproszenie przywódcy ChRL Xi Jinpinga Putin weźmie udział w defiladzie wojskowej w Pekinie z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Na obchody przyjedzie również przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un.
kk/PAP
