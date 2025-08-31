Trwa 1286. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 1 września 2025 r.
00:05. Zełenski: Jedynie Rosja chce tej wojny
Dwa tygodnie temu w Waszyngtonie oświadczono, że do tego czasu Rosjanie powinni być gotowi do prawdziwych negocjacji – spotkania na szczeblu przywódców. Ukraina jest na to zdecydowanie gotowa. Ale jedyne, co robi Rosja, to dalsze inwestowanie w wojnę. Wszystkie ich sygnały na to wskazują
— oświadczył prezydent Ukrainy w wieczornym przesłaniu w mediach społecznościowych.
Teraz, podczas wizyty w Chinach, Putin po raz kolejny będzie próbował się wykręcić. To jego sport numer jeden. Wszyscy na świecie oświadczyli, że ogień musi ustać. Wszyscy nalegali, że wojna musi się zakończyć. Takie samo stanowisko zajęły Chiny
— zaznaczył. Wołodymyr Zełenski dodał, że rozmawiał o tym z przywódcami Indii, Turcji, Azerbejdżanu i Kazachstanu.
Prawie wszyscy na świecie również opowiadają się za zakończeniem wojny. Dzisiaj papież wygłosił ważne oświadczenie. Jedynym, kto chce tej wojny, jest Rosja. Dlatego presja na Rosję musi być kontynuowana. Liczymy na zdecydowane stanowisko Stanów Zjednoczonych, Europy i krajów G20. Ta wojna przyniesie jedynie destabilizację procesów globalnych. Rosja musi za to zapłacić. I zapłaci
— stwierdził.
Zełenski przekazał również o kolejnej pomocy dla Ukrainy, koordynowanej przez NATO, a środki te zostaną przeznaczone na zakup pocisków Patriot, HIMARS oraz innych systemów uzbrojenia.
00:01. Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija!
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo we Lwowie byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija.
Trwają niezbędne czynności śledcze. Poleciłem, aby dostępne informacje zostały podane do publicznej wiadomości. Dziękuję naszym funkcjonariuszom za szybką i skoordynowaną pracę. Wszystkie okoliczności tego makabrycznego morderstwa muszą zostać wyjaśnione
— zaznaczył.
red/wPolityce.pl/PAP/X/fb/media
