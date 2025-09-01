Niemieckie media alarmują, że w ich kraju firmy mają coraz większy problem z młodymi ludźmi, którzy nie są zainteresowani szkoleniem zawodowym, a co za tym idzie praktykami zawodowymi. Prawie 3 miliony ludzi w wieku 20-35 lat nie posiada dyplomu kształcenia zawodowego. Wielu z nich nie mówi po niemiecku i ma… trudności z liczeniem.
Federalny Urząd Statystyczny alarmuje, że chociaż w 2024 r. było około 432 000 kandydatów na szkolenie dualne (czyli łączące edukację z pracą), tak teraz zgłoszono 519 000 wolnych miejsc szkoleniowych.
Portal DW.com zwrócił uwagę, że „w porównaniu z 2024 rokiem 26 procent przedsiębiorstw prowadzących praktyki zawodowe zmniejszyło liczbę dostępnych miejsc z powodu kryzysu gospodarczego”.
Przyczyny problemów
Jörg Dittrich, prezes Centralnego Związku Rzemiosła Niemieckiego (ZDH) ocenił, że problemem jest to, że absolwenci szkół są coraz gorzej przygotowani do kształcenia zawodowego i nie posiadają podstawowych kompetencji.
Co jeszcze gorsze dla Niemiec, coraz większym problemem jest to, że aż 44 procent ankietowanych przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (DIHK) wskazuje, że praktykanci często nie znają języka niemieckiego i nie posiadają podstawowych umiejętności matematycznych.
Brakuje podstawowej wiedzy i kompetencji, które są niezbędne praktycznie w każdym zawodzie wymagającym szkolenia: niezawodności, chęci do nauki, zaangażowania oraz umiejętności czytania, pisania i liczenia
— mówił zastępca dyrektora generalnego DIHK Achim Dercks.
Fatalne statystyki
Portal Dw.com zauważa, że powoduje to, że coraz więcej młodych ludzi pozostaje bez szkolenia zawodowego.
Podczas gdy gospodarka coraz częściej narzeka na brak wykwalifikowanych pracowników, prawie trzy miliony młodych ludzi w naszym kraju nie posiada dyplomu zawodowego
— mówiła wiceprzewodnicząca Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych (DGB) Elke Hannack, prezentując coroczny „Raport szkoleniowy” DGB.
W federalnym raporcie wskazano, że w grupie wiekowej od 20 do 35 lat odsetek migrantów wśród osób bez kwalifikacji zawodowych jest ponadprzeciętnie wysoki. Zdecydowanie dominują w nim mężczyźni.
