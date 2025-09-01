„Rosja będzie kontynuować ‘specjalną operację wojskową’ na Ukrainie” – zapowiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reutera.
Jesteśmy gotowi rozwiązać ten problem środkami politycznymi i dyplomatycznymi. Jednak jak dotąd nie widzimy wzajemności ze strony Kijowa w tej kwestii. Dlatego będziemy kontynuować specjalną operację wojskową
— powiedział Pieskow.
Europa utrudnia wysiłki Trumpa
Według niego Europa utrudnia wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz pokoju na Ukrainie.
Po spotkaniu z Trumpem na Alasce w połowie sierpnia, przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jednak dotychczas do rozmowy obu liderów nie doszło. Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił, że jeśli nie odbędzie się ona do jutra, będzie to oznaczało, że Putin oszukał Trumpa.
