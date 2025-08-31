Około 20 statków z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy wypływa dziś z portu w Barcelonie, aby spróbować przełamać trwającą od lat izraelską blokadę morską. Na pokładzie jest około 500 osób z różnych krajów, w tym szwedzka aktywistka Greta Thunberg.
Barcelona stanie się w ten weekend globalnym symbolem solidarności z Gazą
— napisał dziennik „El Pais”.
Z kolei katalońska gazeta „La Vanguardia” zatytułowała swój tekst: „Barcelona – port Gazy”.
„Największa misja solidarnościowa”
Globalna Flotylla Sumund ma dotrzeć do Strefy Gazy do połowy września. Do statków, które dziś wyruszają z Barcelony, mają w najbliższych dniach dołączyć następne, wypływające z innych portów śródziemnomorskich, w tym z Tunezji.
To będzie największa misja solidarnościowa w historii, z większą liczbą ludzi i łodzi niż wszystkie poprzednie próby razem wzięte
— podkreślił przed kilkoma dniami, cytowany przez agencję AFP brazylijski aktywista Thiago Avila.
Jak zauważył dziennik „La Vanguardia”, od czasu izraelskiej blokady Strefy Gazy w 2007 r. odbyło się ponad 37 misji morskich.
Propalestyńskie demonstracje
Obecnej akcji na morzu, w której uczestniczy również grupa z Polski, mają towarzyszyć także propalestyńskie demonstracje w ponad 40 krajach, których obywatele są zaangażowani w inicjatywę.
Słowo „sumud”, które dało nazwę flotylli, oznacza po arabsku „wytrwałość”. To kolejna próba przebicia się przez trwającą od ponad półtorej dekady izraelską blokadę Strefy Gazy; dwie wcześniejsze zostały zablokowane w czerwcu i lipcu, a ich uczestnicy, w tym Thunberg, zatrzymani i deportowani.
Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób. Od tego czasu w izraelskim odwecie zginęło ponad 61 tys. Palestyńczyków.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Hiszpania chce ograniczenia dialogu i handlu z Izraelem? „El Pais”: Wezwie do tego ministrów państw UE na szczycie w Kopenhadze
— Izrael wzmacnia ofensywę i zawiesza „przerwy humanitarne” w Gazie. Miasto uznano za „niebezpieczną strefę walk”
— Turcja zrywa stosunki handlowe i zamyka przestrzeń powietrzną dla Izraela. Ankara oskarża Izrael o ludobójstwo w Strefie Gazy
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739180-thunberg-na-czele-statkow-plynacych-do-strefy-gazy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.