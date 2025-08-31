Greta Thunberg na czele statków płynących do Strefy Gazy. Czy uda im się przełamać izraelską blokadę morską i dostarczyć pomoc?

Wiec poparcia dla globalnej Flotylli Sumund / autor: PAP/EPA/ALEJANDRO GARCIA
Wiec poparcia dla globalnej Flotylli Sumund / autor: PAP/EPA/ALEJANDRO GARCIA

Około 20 statków z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy wypływa dziś z portu w Barcelonie, aby spróbować przełamać trwającą od lat izraelską blokadę morską. Na pokładzie jest około 500 osób z różnych krajów, w tym szwedzka aktywistka Greta Thunberg.

Barcelona stanie się w ten weekend globalnym symbolem solidarności z Gazą

— napisał dziennik „El Pais”.

Z kolei katalońska gazeta „La Vanguardia” zatytułowała swój tekst: „Barcelona – port Gazy”.

Największa misja solidarnościowa”

Globalna Flotylla Sumund ma dotrzeć do Strefy Gazy do połowy września. Do statków, które dziś wyruszają z Barcelony, mają w najbliższych dniach dołączyć następne, wypływające z innych portów śródziemnomorskich, w tym z Tunezji.

To będzie największa misja solidarnościowa w historii, z większą liczbą ludzi i łodzi niż wszystkie poprzednie próby razem wzięte

— podkreślił przed kilkoma dniami, cytowany przez agencję AFP brazylijski aktywista Thiago Avila.

Jak zauważył dziennik „La Vanguardia”, od czasu izraelskiej blokady Strefy Gazy w 2007 r. odbyło się ponad 37 misji morskich.

Propalestyńskie demonstracje

Obecnej akcji na morzu, w której uczestniczy również grupa z Polski, mają towarzyszyć także propalestyńskie demonstracje w ponad 40 krajach, których obywatele są zaangażowani w inicjatywę.

Słowo „sumud”, które dało nazwę flotylli, oznacza po arabsku „wytrwałość”. To kolejna próba przebicia się przez trwającą od ponad półtorej dekady izraelską blokadę Strefy Gazy; dwie wcześniejsze zostały zablokowane w czerwcu i lipcu, a ich uczestnicy, w tym Thunberg, zatrzymani i deportowani.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób. Od tego czasu w izraelskim odwecie zginęło ponad 61 tys. Palestyńczyków.

