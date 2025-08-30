Trwa 1285. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Niedziela, 31 sierpnia 2025 r.
23:29. Nieudana próba przełamania ukraińskiej obrony na kierunku zaporoskim
Na kierunku zaporoskim najeźdźcy próbowali przełamać linię obrony, wykorzystując czołg-żółw. 423 Batalion Bezzałogowych Sił Powietrznych zniszczył czołg i powstrzymał atak
— poinformowała ukraińskie MON na platformie X.
