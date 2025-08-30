NA ŻYWO

RELACJA. 1285. dzień wojny. Rosjanie podjęli próbę przełamania ukraińskiej linii obrony na odcinku zaporoskim. Ponieśli porażkę

Trwa 1285. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Niedziela, 31 sierpnia 2025 r.

23:29. Nieudana próba przełamania ukraińskiej obrony na kierunku zaporoskim

Na kierunku zaporoskim najeźdźcy próbowali przełamać linię obrony, wykorzystując czołg-żółw. 423 Batalion Bezzałogowych Sił Powietrznych zniszczył czołg i powstrzymał atak

— poinformowała ukraińskie MON na platformie X.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

