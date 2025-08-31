„Marokańskie władze wprowadzają system alternatywnych kar, w tym elektroniczne bransoletki, w celu ograniczenia kosztów systemu penitencjarnego i problemu przepełnionych więzień” - napisał hiszpański dziennik „El Pais”.
Jak podkreśliła gazeta, pomimo budowy nowych ośrodków, marokańskie więzienia wciąż pozostają przepełnione. Do końca 2024 r. znajdowało się w nich ponad 100 tys. osadzonych, a wskaźnik obłożenia placówek wynosił 160 proc.
System elektronicznych bransoletek
Oprócz częściowo wprowadzonego systemu elektronicznych bransoletek na wdrożenie czeka m.in. środek alternatywnej kary w postaci prac społecznych.
Nowy system kar ma zastosowanie do przestępstw zagrożonych karą poniżej pięciu lat pozbawienia wolności. Wyłączeni z niego będą recydywiści, a także osoby skazane m.in. za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, terroryzmu, korupcji czy międzynarodowego handlu narkotykami.
Pod koniec lipca król Maroka Mohammed VI ułaskawił prawie 20 tys. więźniów z okazji 26. rocznicy objęcia przez niego tronu.
To bezprecedensowa liczba królewskich ułaskawień wydawanych zwykle w oficjalne i religijne święta w celu uwolnienia miejsca w przepełnionych marokańskich więzieniach
— skomentował wówczas „El Pais”.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739147-kryminalne-problemy-w-maroku-to-ma-byc-rozwiazanie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.