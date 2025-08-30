„Szefowie MSW Włoch, Francji i Niemiec podczas spotkania w Rzymie zadeklarowali podejmowanie wspólnych działań przeciwko nielegalnemu napływowi migrantów i ich przemytnikom” - ogłoszono w komunikacie wydanym dziś. Poparli też inicjatywy na rzecz odsyłania migrantów do krajów pochodzenia.
Włoskie ministerstwo spraw wewnętrznych wydało komunikat po spotkaniu, które odbyło się wczoraj z inicjatywy szefa włoskiego resortu Matteo Piantedosi. Uczestniczyli w nim w Rzymie ministrowie Bruno Retailleau z Francji i Alexander Dobrindt z Niemiec.
Nielegalne fale migracyjne
W oświadczeniu podkreślono, że ministrowie z trzech krajów opowiedzieli się za tym, aby „podjąć wszelkie wysiłki, by zwalczać bardziej skutecznie nielegalne fale migracyjne i przemytników ludzi”.
Szefowie MSW Włoch, Francji i Niemiec - głosi komunikat - pozytywnie ocenili przedstawioną przez Komisję Europejską propozycję nowego systemu powrotów migrantów, którzy przebywają nielegalnie na terytorium UE. Jednocześnie wyrazili opinię, że należy podejmować inicjatywy, by wzmocnić ramy prawne w kwestii odsyłania migrantów.
