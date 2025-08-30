„Rosnąca obecność rosyjskich statków floty cieni u wybrzeży Irlandii budzi niepokój” – przyznał gen. Ross Mulcahy, szef sztabu Sił Obronnych Irlandii, w rozmowie z dziennikiem „Irish Times”. Jako zagrożenia dla państwa wymienił także szpiegostwo, cyberataki oraz dezinformację.
W wywiadzie Mulcahy, który w czerwcu objął stanowisko szefa sztabu, powiedział, że najpilniejsze zagrożenia dla państwa przybierają formę działalności hybrydowej, odnosząc się do wrogich działań niemieszczących się w granicach konwencjonalnej agresji militarnej.
Monitorujemy flotę cieni. To oczywiście dla nas powód do obaw
— stwierdził generał, dodając, że irlandzkie wojsko monitoruje zachowanie tych statków, aby określić ich zamiary.
19 statków floty cieni
W lipcu „Irish Times” poinformował o gwałtownym wzroście liczby rosyjskich jednostek objętych sankcjami przepływających przez wody kontrolowane przez Irlandię. Dziennikarze ustalili, że od maja pojawiło się 19 statków floty cieni, z których 12 przewoziło ropę naftową. Większość z nich wybierała nieefektywne ekonomicznie trasy lub żeglowanie daleko poza uznanymi szlakami.
Zdaniem gazety, wcześniej liczba rosyjskich jednostek na wodach kontrolowanych przez Irlandię była bardziej sporadyczna, zazwyczaj wynosiła kilka miesięcznie.
Wicepremier Irlandii Simon Harris, przemawiając na spotkaniu ministrów obrony UE w Kopenhadze, powiedział, że korzystanie z wód irlandzkich przez statki floty cieni „budzi głębokie zaniepokojenie”.
Chcę to jasno powiedzieć: Irlandia nie pozwoli, aby Rosja wykorzystywała swoje wody do nielegalnych działań
— stwierdził.
Odpowiedź Irlandii na agresję
Gen. Mulcahy oznajmił, że irlandzka armia musi być przygotowana na odpowiedź na konwencjonalną agresję militarną, choć przyznał, że taki atak jest „mało prawdopodobny”. Jak podkreślił, „żadne małe państwo nie jest w stanie samo odeprzeć inwazji”.
Musimy być w stanie zapewnić obronę, która pozwoli odeprzeć każdą początkową inwazję, a następnie szukać wsparcia u partnerów z UE lub ONZ
— dodał dowódca.
Zapytany o irlandzkie wojskowe misje zagraniczne, generał powiedział, że głosowanie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie zakończenia misji Unifil w Libanie jest „wielką stratą” dla sił zbrojnych. W jego opinii misja ta stanowiła „fundament” irlandzkiej służby zagranicznej przez ponad 50 lat.
Wicepremier Harris ogłosił, że Irlandia będzie dążyć do utworzenia w Libanie nowej misji, której celem będzie szkolenie tamtejszych sił zbrojnych i umożliwienie im przejęcia w przyszłości obowiązków Unifil.
CZYTAJ WIĘCEJ: Akcja na Bałtyku. Kabel energetyczny łączący Polskę ze Szwecją zagrożony? Podejrzane ruchy rosyjskiego okrętu z floty cieni. ORP „Heweliusz” w drodze
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739142-flota-cieni-u-wybrzezy-irlandii-to-budzi-niepokoj
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.