Samochód z pasażerami został dziś rano zepchnięty do fiordu przez osuwisko w środkowej Norwegii. Lawina głazów zablokowała międzynarodową trasę E6. Z przebywających w aucie trzech osób uratowała się jedna. Służby poszukują pozostałych dwóch.
Śmigłowce ratunkowe w akcji
Na poszukiwania zaginionych na miejsce wypadku wysłano z Trondheim śmigłowce ratunkowe i nurków. W okolicy zdarzenia zagrożone są zabudowania mieszkalne, a służby kryzysowe odnotowały kolejne osuwiska. Szpital w Levanger wprowadził czerwony alarm oznaczający przygotowanie do przyjęcia dużej liczby pacjentów. Lokalne władze powołały sztab kryzysowy.
Główna droga łącząca południe z północą Norwegii jest zablokowana w obu kierunkach. Lawina zerwała jezdnie. Wstrzymany został również ruch na jedynej w tej części kraju linii kolejowej. Cytowani przez lokalną gazetę „Nidaros” przedstawiciele służb drogowych ocenili, że przywrócenie ruchu w tym miejscu wymagać będzie co najmniej kilku dni.
