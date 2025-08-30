Znamy szczegóły zamachu na Andrija Parubija! Oddano do niego osiem strzałów. "Sprawca miał plecak kuriera jednej z firm"

We Lwowie zastrzelono byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej (parlamentu) Andrija Parubija / autor: Fratria

W kierunku Andrija Parubija, zabitego dziś w zamachu b. przewodniczącego parlamentu Ukrainy, oddano osiem strzałów. Sprawca poruszał się rowerem elektrycznym i miał plecak kuriera jednej z firm dostawczych – poinformowała agencja Interfax-Ukraina.

Agencja powołała się na dziennikarza Witalija Hłahołę, który w oparciu o źródła policyjne napisał w komunikatorze Telegram, że zamachowiec „był kurierem (serwisu dostawczego) Glovo”.

Kto oddał strzały?

Według świadków strzelał kurier Glovo, który po tym schował pistolet do torby. Napastnik był ubrany w czarny kask z żółtymi elementami i poruszał się rowerem elektrycznym

— przekazał Hłahoła.

Według informacji moich źródeł w policji Lwowa, w byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija oddano osiem strzałów

— dodał w kolejnym wpisie.

Operacja „Syrena”

We Lwowie ogłoszono specjalną operację „Syrena” – trwa poszukiwanie sprawcy zabójstwa Andrija Parubija; Na miejscu zdarzenia pracuje kierownictwo prokuratury obwodowej i policji narodowej, zaangażowano ekspertów kryminalistycznych – podało biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

Według wstępnych informacji, 30 sierpnia we Lwowie nieznany mężczyzna oddał kilka strzałów do polityka, w wyniku których Andrij Parubij zginął na miejscu. Sprawca uciekł, w mieście ogłoszono specjalną operację ‘Syrena’

— napisano w komunikacie biura Prokuratora Generalnego.

Zaznaczono, że na miejscu zdarzenia pracuje kierownictwo prokuratury obwodowej i policji narodowej, zaangażowano ekspertów kryminalistycznych. Trwa ustalanie tożsamości napastnika i okoliczności przestępstwa.

Wcześniej o śmierci Parubija poinformowały media. Wiadomość potwierdzili następnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki.

tt/PAP

