W kierunku Andrija Parubija, zabitego dziś w zamachu b. przewodniczącego parlamentu Ukrainy, oddano osiem strzałów. Sprawca poruszał się rowerem elektrycznym i miał plecak kuriera jednej z firm dostawczych – poinformowała agencja Interfax-Ukraina.
Agencja powołała się na dziennikarza Witalija Hłahołę, który w oparciu o źródła policyjne napisał w komunikatorze Telegram, że zamachowiec „był kurierem (serwisu dostawczego) Glovo”.
Kto oddał strzały?
Według świadków strzelał kurier Glovo, który po tym schował pistolet do torby. Napastnik był ubrany w czarny kask z żółtymi elementami i poruszał się rowerem elektrycznym
— przekazał Hłahoła.
Według informacji moich źródeł w policji Lwowa, w byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija oddano osiem strzałów
— dodał w kolejnym wpisie.
Operacja „Syrena”
We Lwowie ogłoszono specjalną operację „Syrena” – trwa poszukiwanie sprawcy zabójstwa Andrija Parubija; Na miejscu zdarzenia pracuje kierownictwo prokuratury obwodowej i policji narodowej, zaangażowano ekspertów kryminalistycznych – podało biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.
Według wstępnych informacji, 30 sierpnia we Lwowie nieznany mężczyzna oddał kilka strzałów do polityka, w wyniku których Andrij Parubij zginął na miejscu. Sprawca uciekł, w mieście ogłoszono specjalną operację ‘Syrena’
— napisano w komunikacie biura Prokuratora Generalnego.
Zaznaczono, że na miejscu zdarzenia pracuje kierownictwo prokuratury obwodowej i policji narodowej, zaangażowano ekspertów kryminalistycznych. Trwa ustalanie tożsamości napastnika i okoliczności przestępstwa.
Wcześniej o śmierci Parubija poinformowały media. Wiadomość potwierdzili następnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki.
CZYTAJ WIĘCEJ: Zabito byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy! Prezydent Zełenski: Andrij Parubij został zastrzelony we Lwowie
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739134-tak-wygladal-atak-na-parubija-co-zrobil-zamachowiec
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.