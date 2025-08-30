Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że we Lwowie zastrzelono byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej (parlamentu) Andrija Parubija. Sprawca zamachu jest ścigany.
Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko oraz prokurator generalny Rusłan Krawczenko właśnie poinformowali o pierwszych znanych okolicznościach makabrycznego zabójstwa we Lwowie. Zginął Andrij Parubij. Składam wyrazy współczucia rodzinie i bliskim
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Wszystkie niezbędne siły i środki zostały zaangażowane w śledztwo i poszukiwanie sprawcy
— dodał prezydent.
Wcześniej o śmierci Parubija poinformowały media. Wiadomość potwierdził następnie szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki.
W obwodzie lwowskim poszukiwany jest człowiek, który zastrzelił byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija. Zaangażowane są wszystkie służby
— poinformował Kozycki.
Zmarł przed przyjazdem karetki
Według jego relacji Parubij zmarł przed przyjazdem karetki pogotowia.
mly/PAP
https://wpolityce.pl/swiat/739127-wazny-ukrainski-polityk-zabity-zastrzelono-go-we-lwowie
