Hiszpania wezwie na nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej do ograniczenia dialogu i handlu z Izraelem w związku z sytuacją w Strefie Gazy - poinformował hiszpański dziennik „El Pais”.
Gazeta powołała się na propozycje, które mają być przedstawione przez szefa hiszpańskiej dyplomacji Jose Manuela Albaresa na szczycie w Kopenhadze. Obejmują one zawieszenie wymiany handlowej z Izraelem, jak i ograniczeniem kontaktów politycznych z rządem premiera Izraela Benjamina Netanjahu.
Propozycja zawiera szereg „natychmiastowych” działań, jakie według hiszpańskiego rządu powinna podjąć UE wobec działania wojsk izraelskich w Strefie Gazy, m.in. wprowadzenie „całkowitego zakazu importu” z nielegalnych osiedli żydowskich. Jak zaznaczył „El Pais”, proponowane środki te nie wymagając jednomyślności w ramach Wspólnoty.
Bez uszczerbku dla możliwego wprowadzenia innych środków, UE powinna zacząć od tych, które wymagają jedynie wdrożenia już obowiązującego prawa europejskiego lub które mogą zostać przyjęte natychmiast przez właściwe instytucje
— napisano w hiszpańskiej propozycji.
UE musi teraz podjąć zdecydowane działania, aby zwiększyć presję na rząd Izraela do podjęcia konstruktywnych działań i zniesienia blokady Strefy Gazy oraz zaakceptowania rozwiązania dwupaństwowego
— podkreślił Albares w liście wysłanym przed szczytem w Kopenhadze do szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas.
Hiszpańska komisarz UE Teresa Ribera również wezwała wcześniej w wywiadzie dla „El Pais” do podjęcia działań przez Wspólnotę wobec konfliktu w Strefie Gazy.
Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Według kontrolowanych przez Hamas władz lokalnych w izraelskim odwecie zginęło ponad 62,9 tys. Palestyńczyków.
