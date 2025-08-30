Wideo

Niepokojące nagranie! To trzeba zobaczyć! Muzułmanin groził śmiercią Francuzowi. "Pod...nę ci gardło, ty j...na kanapko z szynką"

  • Świat
  • opublikowano:
Sprawdź Skandal we Francji. Muzułmanin groził Francuzowi śmiercią / autor: Fratria/X-Adam Gwiazda, screen
Skandal we Francji. Muzułmanin groził Francuzowi śmiercią / autor: Fratria/X-Adam Gwiazda, screen

Francja od wielu lat zmaga się z rosnąca agresją, za którą odpowiadają muzułmanie. Tym razem doszło do skandalicznego zdarzenia w mieście Douai. Mężczyzna wykrzykiwał groźby śmierci. „Poderżnę ci gardło, j…ny Francuzie! Na Allaha, pod…nę ci gardło, ty j…na kanapko z szynką” - krzyczał. Do nagrania odniósł się poseł z ugrupowania Marine Le Pen Thierry Tesson: „Przedstawiło miasto w katastrofalnym świetle. Wykorzystane w nim rasistowskie uwagi są skandaliczne. Bez tego nagrania wszystko pozostałoby niewidoczne. Istnieją dziesiątki podobnych incydentów, ale nigdy o nich nie słyszymy”. Agresor został zatrzymany przez policję.

Do zdarzenia doszło na Place d’Armes we francuskim mieście Douai. Agresor zwracał się do nieznanego adresata w wulgarny sposób. Pojawiły się także groźby śmierci.

Poderżnę ci gardło, j…ny Francuzie! Na Aallaha, pod…nę ci gardło, ty j…na kanapko z szynką

— krzyczał.

Do sprawy odniósł się burmistrz Douai Frédérica Chéreau.

Dzięki dobrej współpracy policji miejskiej, która go zauważyła oraz policji krajowej, autor tych gróźb i rasistowskich uwag przebywa za kratkami

— przekazał.

Dodał również:

Nie możemy tolerować żadnych rasistowskich uwag, niezależnie od ich treści, skądkolwiek pochodzą, wobec kogokolwiek.

Miasto w katastrofalnym stanie

Z kolei poseł Zjednoczenia Narodowego Thierry Tesson wskazał, że to nagranie jest dowodem na postępującą degrengoladę.

Przedstawiło miasto w katastrofalnym świetle. Wykorzystane w nim rasistowskie uwagi są skandaliczne. Bez tego nagrania wszystko pozostałoby niewidoczne. Istnieją dziesiątki podobnych incydentów, ale nigdy o nich nie słyszymy. Dzięki policji ten człowiek trafił za kratki, co jest pocieszające

— skomentował.

Na ten moment nie wiadomo, co wywołało taką reakcję u agresora.

xyz/lavoixdunord.fr/X

