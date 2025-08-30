Francja od wielu lat zmaga się z rosnąca agresją, za którą odpowiadają muzułmanie. Tym razem doszło do skandalicznego zdarzenia w mieście Douai. Mężczyzna wykrzykiwał groźby śmierci. „Poderżnę ci gardło, j…ny Francuzie! Na Allaha, pod…nę ci gardło, ty j…na kanapko z szynką” - krzyczał. Do nagrania odniósł się poseł z ugrupowania Marine Le Pen Thierry Tesson: „Przedstawiło miasto w katastrofalnym świetle. Wykorzystane w nim rasistowskie uwagi są skandaliczne. Bez tego nagrania wszystko pozostałoby niewidoczne. Istnieją dziesiątki podobnych incydentów, ale nigdy o nich nie słyszymy”. Agresor został zatrzymany przez policję.
Do zdarzenia doszło na Place d’Armes we francuskim mieście Douai. Agresor zwracał się do nieznanego adresata w wulgarny sposób. Pojawiły się także groźby śmierci.
Poderżnę ci gardło, j…ny Francuzie! Na Aallaha, pod…nę ci gardło, ty j…na kanapko z szynką
— krzyczał.
Do sprawy odniósł się burmistrz Douai Frédérica Chéreau.
Dzięki dobrej współpracy policji miejskiej, która go zauważyła oraz policji krajowej, autor tych gróźb i rasistowskich uwag przebywa za kratkami
— przekazał.
Dodał również:
Nie możemy tolerować żadnych rasistowskich uwag, niezależnie od ich treści, skądkolwiek pochodzą, wobec kogokolwiek.
Miasto w katastrofalnym stanie
Z kolei poseł Zjednoczenia Narodowego Thierry Tesson wskazał, że to nagranie jest dowodem na postępującą degrengoladę.
Przedstawiło miasto w katastrofalnym świetle. Wykorzystane w nim rasistowskie uwagi są skandaliczne. Bez tego nagrania wszystko pozostałoby niewidoczne. Istnieją dziesiątki podobnych incydentów, ale nigdy o nich nie słyszymy. Dzięki policji ten człowiek trafił za kratki, co jest pocieszające
— skomentował.
Na ten moment nie wiadomo, co wywołało taką reakcję u agresora.
