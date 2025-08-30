Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż Ukrainie sprzętu i usług w celu wsparcia utrzymania systemów obrony powietrznej Patriot oraz łączności satelitarnej Starlink na łączną kwotę 329 mln dolarów - poinformowała agencja Pentagonu, Defense Security Cooperation Agency (DSCA).
Koszt wsparcia systemu Patriot został oszacowany na 179 mln dolarów, a koszt usług i sprzętu łączności satelitarnej – na 150 mln dolarów.
Poprawi to zdolność Ukrainy do sprostania obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez dalsze wyposażenie jej w bardziej rozbudowane zdolności obrony powietrznej, umożliwiające prowadzenie misji samoobrony i bezpieczeństwa regionalnego
— napisała DSCA w komunikacie.
DSCA zatwierdziła również sprzedaż Ukrainie amunicji wykorzystywanej w atakach powietrznych i powiązanego z nią sprzętu za ok. 825 mln dolarów.
Zgodnie z decyzją Departamentu Stanu USA Ukraina może otrzymać 3350 pocisków powietrze-ziemia ERAM. Kijów ma wykorzystać na ten zakup środki pochodzące z Danii, Holandii, Norwegii i z amerykańskiego programu zagranicznego finansowania wojska.
