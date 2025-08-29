Trwa 1284. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Sobota, 30 sierpnia 2025 r.
7:40. Doradca Orbana: Premier potępił agresję Rosji; nie musi komentować każdego ataku
Premier Viktor Orban już wielokrotnie potępiał rosyjską agresję na Ukrainę z 2022 roku, dlatego nie musi komentować każdego rosyjskiego ataku - powiedział Balazs Orban, szef gabinetu politycznego węgierskiego premiera.
Balazs Orban wziął udział w debacie z Istvanem Szent-Ivanyim, byłym węgierskim ambasadorem w Słowenii i europosłem, w ramach Festiwalu Transit w węgierskim Tihany.
Szent-Ivanyi stwierdził, że Węgry powinny działać solidarnie, a nie ofensywnie przeciwko państwu ukraińskiemu. Skrytykował rząd w Budapeszcie za milczenie po czwartkowym ataku Rosji na Kijów i niedawny atak na Mukaczewo, na ukraińskim Zakarpaciu, regionie zamieszkałym przez ponad 100 tys. mniejszość węgierską.
Kiedy Rosjanie zaatakowali, zaatakowali również Węgrów. Reakcja (rządu) była bardzo, bardzo słaba. Nie wezwano ambasadora Rosji, nie protestowano
— powiedział węgierski opozycjonista, zarzucając Budapesztowi „wyrozumiałość wobec agresora i ataki na ofiarę”.
Doradca premiera Orbana zaznaczył, że rząd złożył kondolencje, wyrazy współczucia i zaoferował pomoc w związku z atakiem na Mukaczewo oraz przypomniał, że szef węgierskiego rządu potępił rosyjską agresję w kilku międzynarodowych oświadczeniach. Balazs Orban zauważył, że podobną praktykę stosuje dyplomacja amerykańska - potępia agresję, ale podkreśla, że negocjacje z Rosją są konieczne.
Odpowiadając na zarzut dotyczący braku solidarności, doradca premiera ocenił, że „trudno jej oczekiwać, gdy Ukraina atakuje rurociąg Przyjaźń”.
Odpowiadamy za to, by Węgry miały ropę i aby węgierska gospodarka funkcjonowała. Solidarność jest ważna, ale ochrona własnych interesów jest ważniejsza
— podkreślił przedstawiciel węgierskich władz.
6:51. Zmasowany atak rosyjski na obwody dnipropietrowski i zaporoski
Rosja dokonała w nocy zmasowanego ataku na obwód dnipropietrowski (południowo wschodnia Ukraina) - poinformował na Telegramie gubernator obwodu Serhij Lysak. Atakowany był też obwód zaporoski.
Były eksplozje. Atakowane są Dnipro i Pawłograd
— napisał Lysak apelując do mieszkańców aby pozostali w domach. Ukraińska obrona powietrzna ostrzegła, że w kierunku obwodu lecą pociski samosterujące.
Gubernator położonego dalej na południe obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow również poinformował o wybuchach i przerwach w dostawie prądu. Opublikował też na Telegramie zdjęcie palącego się domu w stolicy obwodu - Zaporożu.
Rosjanie zaatakowali miasto co najmniej trzema dronami
— napisał Fedorow.
W ub. wtorek władze w Kijowie po raz pierwszy przyznały, że wojska rosyjskie wdarły się do obwodu dnipropietrowskiego o czym wcześniej informowała Moskwa.
Wojska rosyjskie kontrolują obecnie ok. 20 proc. terytorium Ukrainy. Moskwa domaga się, aby Ukraina wycofała się z kontrolowanych przez nią częściowo obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskego i zaporoskiego w zamian za wstrzymanie ognia. Kijów odrzuca te żądania.
00:10. Ukraiński sztab o sytuacji na froncie
Od początku dnia doszło do 120 starć bojowych - przekazał wieczorem ukraiński sztab generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
Gdzie stoczono najwięcej potyczek?
W kierunku Łymana wróg przeprowadził 25 ataków
— czytamy w raporcie. Rosjanie dziesięciokrotnie próbowali zinfiltrować ukraińską obronę na odcinku toreckim. Przeprowadzili także 33 akcje szturmowe i ofensywne w rejonie Pokrowska.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739100-relacja-1284-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.