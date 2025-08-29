Trwa 1284. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Sobota, 30 sierpnia 2025 r.
00:10. Ukraiński sztab o sytuacji na froncie
Od początku dnia doszło do 120 starć bojowych - przekazał wieczorem ukraiński sztab generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
Gdzie stoczono najwięcej potyczek?
W kierunku Łymana wróg przeprowadził 25 ataków
— czytamy w raporcie. Rosjanie dziesięciokrotnie próbowali zinfiltrować ukraińską obronę na odcinku toreckim. Przeprowadzili także 33 akcje szturmowe i ofensywne w rejonie Pokrowska.
