
Trwa 1284. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Sobota, 30 sierpnia 2025 r.

00:10. Ukraiński sztab o sytuacji na froncie

Od początku dnia doszło do 120 starć bojowych - przekazał wieczorem ukraiński sztab generalny w najnowszej informacji operacyjnej.

Gdzie stoczono najwięcej potyczek?

W kierunku Łymana wróg przeprowadził 25 ataków

— czytamy w raporcie. Rosjanie dziesięciokrotnie próbowali zinfiltrować ukraińską obronę na odcinku toreckim. Przeprowadzili także 33 akcje szturmowe i ofensywne w rejonie Pokrowska.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

