Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie instruujące architektów budynków administracji federalnej, by budowali je w stylu klasycystycznym. Nowe prawo odrzuca modernizm, który przez dekady definiował styl gmachów publicznych.
Rozporządzenie „Uczynić architekturę federalną znów piękną”, podpisane przez amerykańskiego prezydenta, odrzuca obowiązujące od lat 60. XX w. wytyczne architektoniczne stworzone przez senatora Daniela Patricka Moynihana.
Wytyczne te odradzały rządowi narzucania „oficjalnego stylu” i zalecały wzorowanie się na współczesnych architektach. Od lat 60. w duchu tych zasad powstały setki modernistycznych budynków w całym kraju.
Nowe wytyczne
Nowe przepisy idą w kontrze do tych zasad, ustanawiając architekturę klasycystyczną – inspirowaną starożytną Grecją i Rzymem – jako wzorzec dla nowych gmachów federalnych.
Biały Dom wyjaśnił, że w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są inne style, ale muszą one „wyrażać godność, energię i stabilność amerykańskiego rządu” i zdobyć uznanie opinii publicznej. Administracja ma być informowana o projektach odbiegających od klasycyzmu.
W zamyśle twórców nowego prawa budynki publiczne powinny „uszlachetniać przestrzenie publiczne” i „inspirować ludzkie dusze”.
Prezydent Trump przywraca piękno i dumę gmachom federalnym, zniszczonym przez okropną i niepopularną architekturę modernistyczną
— oświadczył rzecznik Białego Domu Taylor Rogers, komentując nowe rozporządzenie.
Opinie
Jeden ze zwolenników zmian, Justin Shubow z narodowego stowarzyszenia sztuki obywatelskiej, określił je mianem przełomu, który „oddaje kontrolę nad architekturą państwu i obywatelom”.
Krytycy zarzucają jednak administracji Trumpa ograniczanie wolności twórczej i forsowanie regresywnej wizji estetyki. Amerykański Instytut Architektów wyraził „poważne zaniepokojenie”, podkreślając, że budynki publiczne powinny odzwierciedlać różnorodność kulturową i geograficzną kraju.
Trump już pod koniec swojej poprzedniej kadencji atakował modernizm w architekturze, a w tym roku ponowił te ataki zaraz po objęciu urzędu w styczniu.
