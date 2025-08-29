Izraelska armia ogłosiła, że miasto Gaza jest „niebezpieczną strefą walk” i dlatego zawiesza na tym terenie obowiązujące do tej pory przerwy humanitarne. Izrael przygotowuje się do nowej ofensywy i zajęcia Gazy - największego ośrodka miejskiego palestyńskiego terytorium.
Pod koniec lipca izraelskie wojsko wprowadziło codzienną „przerwę humanitarną”, która obowiązywała w godz. 10-20 w rejonach Strefy Gazy, gdzie zgromadziła się większość ludności tego terytorium. Wstrzymanie walk miało pomóc w dystrybucji pomocy humanitarnej.
Armia poinformowała, że przerwy nie będą dotyczyć Gazy, którą uznano za „niebezpieczną strefę walk”.
Izraelska ofensywa
Izrael zapowiedział na początku sierpnia nową ofensywę i zajęcie Gazy, w której mieszka około połowy z ok. 2,1 mln mieszkańców palestyńskiego terytorium.
Wojsko poinformowało, że rozpoczęło wstępne działania i pierwszy etap ataku na Gazę i prowadzi „z wielką siłą” operacje na obrzeżach miasta. Władze palestyńskie od kilku dni informują o intensywnych walkach na przedmieściach Gazy.
Ofensywa zakłada wysiedlenie wszystkich mieszkańców Gazy na południe i zajęcie miasta przez izraelskich żołnierzy. Całe miasto nie zostało jeszcze formalnie objęte nakazem ewakuacji. Arabskojęzyczny rzecznik Sił Obronnych Izraela płk Awichaj Adrai oświadczył jednak w środę, że ewakuacja z Gazy jest „nieunikniona” i zapewnił, że na południu Strefy Gazy rozbudowywane są miasteczka namiotowe i infrastruktura humanitarna potrzebna na przyjęcie uchodźców.
Władze izraelskie przedstawiają Gazę jako ostatni bastion Hamasu, który trzeba zdobyć, by militarnie pokonać tę terrorystyczną organizację.
Rosnąca krytyka
Zapowiedź nowej ofensywy spotkała się z falą krytyki na świecie. Podkreśla się, że kampania pogorszy i tak tragiczne położenie cywilów. Większość mieszkańców zrujnowanej Strefy Gazy jest wewnętrznymi uchodźcami i mieszka w miasteczkach namiotowych. Na palestyńskim terytorium panuje kryzys humanitarny, w tym głód.
Intensyfikacja wojny wzbudziła też krytykę wewnątrz Izraela. Opozycja i część opinii publicznej domaga się od rządu, by zamiast prowadzić nową operację, która narazi na śmierć zakładników i żołnierzy, zawarł rozejm z Hamasem.
Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 50 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas żyje nie więcej niż 20. Według kontrolowanych przez Hamas władz lokalnych w izraelskim odwecie zginęło ponad 62,9 tys. Palestyńczyków.
Walka w Gazie
Izraelskie wojsko poinformował, że odzyskało ze Strefy Gazy ciała dwóch zakładników Hamasu. Jednym z zabitych jest Ilan Wajs, który poległ w walce z terrorystami podczas ataku 7 października 2023 r. Tożsamości drugiego na razie nie ujawniono.
Wajs miał 56 lat, gdy zginął, broniąc leżącego przy granicy ze Strefą Gazy kibucu Beeri przed napaścią Hamasu. Był wiceszefem samoobrony osady. Jego ciało zostało porwane. Podczas ataku terroryści schwytali też żonę i córkę Wajsa, Sziri i Nogę, które odzyskały wolność w czasie krótkiego rozejmu jesienią 2023 r.
Medycy sądowi wciąż pracują nad ustaleniem tożsamości drugich sprowadzonych zwłok - napisał portal Times of Israel.
Ciała zabitych zostały odzyskane podczas wspólnej operacji wojska i służby bezpieczeństwa Szin Bet.
W Strefie Gazy pozostaje 47 izraelskich zakładników porwanych 7 października 2023 r. W ocenie armii przy życiu pozostaje 20 z nich. Hamas przetrzymuje też ciało zabitego w 2014 r. izraelskiego żołnierza.
Rządzący Strefą Gazy Hamas i inne organizacje terrorystyczne przeprowadziły 7 października 2023 r. serię skoordynowanych ataków na południe Izraela. Zginęło w nich ok. 1200 osób, głownie cywilów. Był to największy zamach terrorystyczny w historii Izraela i rozpoczął trwającą do dziś wojnę w Strefie Gazy.
Podczas ataku porwano też 251 zakładników. 138 z nich zostało zwolnionych w ramach wymian towarzyszących poprzednim rozejmom, jesienią 2023 r. i na początku 2025 r. Ośmiu zakładników odbili izraelscy żołnierze, odzyskano też ciała 58 zabitych.
