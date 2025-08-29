Konsulat Generalny RP w Królewcu kończy działalność - poinformowało MSZ. Jak przekazał resort polskiej dyplomacji, kierujący placówką konsul Janusz Jabłoński uroczyście przekazał na ręce ambasadora RP w Rosji Krzysztofa Krajewskiego godło RP oraz flagi Polski i UE.
Kierujący placówką konsul Janusz Jabłoński 26 sierpnia br. uroczyście przekazał na ręce Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej Krzysztofa Krajewskiego godło RP, tablicę z nazwą urzędu konsularnego oraz flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
— przekazało MSZ w komunikacie.
Oficjalna uroczystość
Według MSZ, ambasador Krzysztof Krajewski w trakcie uroczystości wyraził żal z powodu nieuzasadnionej decyzji władz Federacji Rosyjskiej o wycofaniu zgody na działalność urzędu. Przedstawił też krótki rys historyczny funkcjonowania polskiej placówki konsularnej w Prusach Wschodnich oraz współczesnej Rosji. Wyraził też nadzieję, że polska obecność dyplomatyczna w Królewcu zostanie przywrócona, a historia surowo oceni działania obecnych władz Rosji odpowiedzialnych za agresję na suwerenne państwo oraz „zgotowanie smutnego losu swojemu narodowi, który wydał światu wielu wspaniałych artystów”.
Ambasador Krajewski podziękował rodakom za okazywaną sympatię, kultywowanie polskich tradycji i zapewnił, że ambasada RP w Moskwie nie pozostawi Polonii bez wsparcia i pomocy. Zwrócił się z apelem o ochronę miejsc związanych z martyrologią narodu polskiego, Holokaustem, apelując o wzajemne poszanowanie, życzliwość, tolerancję i zrozumienie.
CZYTAJ TAKŻE: Kreml zapowiedział zamknięcie konsulatu RP w Królewcu od 29 sierpnia. Ma to być odpowiedź na likwidację konsulatu Rosji w Krakowie
Sytuacja z placówkami w Rosji
W Federacji Rosyjskiej nadal funkcjonują Ambasada RP w Moskwie oraz Konsulat Generalny RP w Irkucku.
Poza ambasadą w Warszawie, Federacja Rosyjska jeszcze do niedawna dysponowała w Polsce konsulatami w Poznaniu, Gdańsku i Krakowie, Polska zaś - poza ambasadą w Moskwie - placówkami dyplomatycznymi w Irkucku, Królewcu i Petersburgu.
W połowie lipca MSZ Rosji oświadczyło, że od 29 sierpnia wycofuje zgodę na funkcjonowanie Konsulatu Generalnego RP w Królewcu, motywując to działaniem lustrzanym wobec polskiej decyzji o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu Rosji w Krakowie. Polskie MSZ uznało, że decyzja ta nie była słuszna.
Decyzja szefa MSZ
W maju szef polskiego MSZ Radosław Sikorski poinformował, że zdecydował o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Rosji w Krakowie. Decyzja ta związana była z dowodami na udział rosyjskich służb specjalnych w podpaleniu w 2024 roku centrum handlowego w Warszawie, przy ul. Marywilskiej 44. Hala targowa spłonęła 12 maja ub.r. Było tam około 1,4 tys. sklepów i punktów usługowych.
W styczniu konsulat generalny RP w Petersburgu został zamknięty po wycofaniu zgody Rosji na działalność tej placówki. Była to odpowiedź na decyzję polskiego MSZ o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Poznaniu po stwierdzeniu przypadków powiązanego z władzami Rosji sabotażu na terytorium Polski.
