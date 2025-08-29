Spadek reprezentacji tęczowej społeczności w kinie amerykańskim. Lobby LGBT martwi się o finanse branży filmowej

Czy wiecie Państwo, że w Stanach Zjednoczonych działa organizacja, która analizuje produkowane w Ameryce filmy fabularne pod kątem reprezentacji tęczowej społeczności? Specjalnie wyznaczeni do tego rachmistrzowie oglądają wnikliwie filmy, licząc, ilu występuje w nich „bohaterów LGBTQ+”, a nawet sumując poszczególne sceny, dokonują dokładnych obliczeń, ile minut i sekund pojawiają się owe postaci na ekranie.

W ten sposób powstaje coroczny Indeks Odpowiedzialności Studiów Filmowych, tworzony przez GLAAD – największą na świecie organizację lobbystyczną LGBTQ+. Odpowiedzialna za tę ciężką i jakże potrzebną pracę jest starsza dyrektor do spraw badań i analiz branży rozrywkowej w GLAAD Megan Townsend. W tym roku przedstawiła ona wyniki 13. edycji Indeksu.

Niestety, Megan Townsend nie ma dobrych…

Autor

Grzegorz Górny

Grzegorz Górny

Reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny.

