Czy wiecie Państwo, że w Stanach Zjednoczonych działa organizacja, która analizuje produkowane w Ameryce filmy fabularne pod kątem reprezentacji tęczowej społeczności? Specjalnie wyznaczeni do tego rachmistrzowie oglądają wnikliwie filmy, licząc, ilu występuje w nich „bohaterów LGBTQ+”, a nawet sumując poszczególne sceny, dokonują dokładnych obliczeń, ile minut i sekund pojawiają się owe postaci na ekranie.
W ten sposób powstaje coroczny Indeks Odpowiedzialności Studiów Filmowych, tworzony przez GLAAD – największą na świecie organizację lobbystyczną LGBTQ+. Odpowiedzialna za tę ciężką i jakże potrzebną pracę jest starsza dyrektor do spraw badań i analiz branży rozrywkowej w GLAAD Megan Townsend. W tym roku przedstawiła ona wyniki 13. edycji Indeksu.
Niestety, Megan Townsend nie ma dobrych…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738979-lobby-lgbt-martwi-sie-o-finanse-branzy-filmowej