„Zagrażanie Węgrom nie ma nic wspólnego z wolnością Ukrainy” - napisał na platformie X szef MSZ Węgier Peter Szijjarto. Minister odpowiedział Radosławowi Sikorskiemu, który zaprosił do Polski ukraińskiego dowódcę, objętego wcześniej tego dnia zakazem wjazdu na Węgry i do strefy Schengen.
Zagrażanie bezpieczeństwu energetycznemu Węgier nie ma nic wspólnego z wolnością Ukrainy!
— napisał Szijjarto w odpowiedzi na wpis ministra spraw zagranicznych RP.
Komentarz Sikorskiego
Sikorski skomentował wcześniej ogłoszoną na X informację o zakazie wjazdu na Węgry i do Strefy Schengen dowódcy, który odpowiada za niedawne ukraińskie ataki na rurociąg Przyjaźń, transportujący ropę naftową z Rosji na Węgry.
Podczas gdy rosyjskie pociski sieją śmierć w Kijowie, Węgry ogłaszają zakaz wymierzony w odważnego etnicznego Węgra, który ośmiela się walczyć o wolność Ukrainy. Dowódco Madiar (pseudonim bojowy Roberta Browdiego - PAP), jeśli potrzebujesz odpoczynku i relaksu, a Węgry cię nie wpuszczą, jesteś mile widziany w Polsce
— napisał szef polskiego resortu dyplomacji.
O co chodzi?
Jak wynika z dokumentu węgierskiej Krajowej Dyrekcji Generalnej Policji ds. Cudzoziemców trzyletnim zakazem wjazdu na Węgry i do strefy Schengen objęto Roberta „Madiara” Browdiego (węg. Brovdy) - urodzonego w 1975 r. w zakarpackim Użhorodzie etnicznego Węgra i dowódcę Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy (SBS).
Browdi opublikował wcześniej na Telegramie nagranie, pokazujące atak na ropociąg Przyjaźń niedaleko granicy rosyjsko-białoruskiej. Na końcu wpisu, po węgiersku, zawołał: „Rosjanie, do domu!”.
Komentując na Telegramie decyzję węgierskich władz, „Madiar” polecił im, aby „wsadziły sobie w d… te sankcje”.
Jestem Ukraińcem, a do kraju mojego ojca przyjadę, gdy Cię nie będzie
— napisał, zwracając się do Szijjarto.
A co do ograniczeń dotyczących Schengen – nie bierz na siebie więcej, niż jesteś w stanie udźwignąć
— dodał.
Naprawiając rurociąg Przyjaźń, nie chronicie suwerenności Węgier, lecz własne brudne kieszenie, wypełniane tanimi surowcami. Płacicie za nie pieniędzmi, które wracają w postaci rakiet i shahedów nad spokojne miasta Ukrainy
— stwierdził Browdi.
Komentarz Ukrainy
Decyzję Budapesztu skomentował także szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, oskarżając na X Węgry o „stanie po złej stronie historii”.
To nie nasza wojna! Nie jesteśmy za nią odpowiedzialni, nie my ją rozpętaliśmy, nie braliśmy w niej udziału. Przestańcie nas prowokować, przestańcie ryzykować naszym bezpieczeństwem energetycznym i przestańcie próbować wciągać nas w waszą wojnę!
— odpowiedział ukraińskiemu odpowiednikowi Szijjarto.
W ostatnim czasie siły ukraińskie trzykrotnie zaatakowały ropociąg Przyjaźń na terytorium Rosji, przerywając dostawy surowca na Węgry. Ataki zostały skrytykowane przez władze w Budapeszcie, które nazwały je próbą wciągnięcia Węgier w wojnę. W czwartek transport ropy został przywrócony.
as/PAP
