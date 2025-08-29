Ambasada Palestyny w Polsce zarzuciła Izraelowi prowadzenie propagandowej i nieprawdziwej kampanii w internecie dot. sytuacji w Stefie Gazy. Dodała, że „nagrania rzekomych restauracji czy bazarów mają przykryć dramatyczne fakty - katastrofalny kryzys żywnościowy i głód”.
Pod koniec lipca br. Izrael nasilił ofensywę medialną dotyczącą sytuacji w Strefie Gazy, publikując na portalach społecznościowych materiały wideo w różnych wersjach językowych, również w języku polskim. W jednym z nagrań pojawia się twierdzenie, że ONZ odmawia dystrybucji żywności, mimo wjazdu setek ciężarówek do Gazy. Materiały wyświetlają się jako reklamy również tym użytkownikom serwisu YouTube, którzy nie śledzą wydarzeń w Gazie.
Kolejne spoty, które zostały opublikowane pod koniec sierpnia, ukazują restauracje w mieście Gaza pełne gości. Nagranie kończy się stwierdzeniem: „W Gazie nie brakuje jedzenia, każde inne twierdzenie jest kłamstwem”.
Reakcja Palestyny
Ambasada Palestyny oświadczyła, że „z całą stanowczością odrzuca materiały propagandowe publikowane w przestrzeni internetowej przez Izrael”. Placówka dodała, że „kilkusekundowe nagrania rzekomych restauracji czy bazarów, pozbawione jakiegokolwiek kontekstu i dowodów, nie mają żadnej wartości jako źródło wiedzy o sytuacji w Strefie Gazy”.
Wystarczy spojrzeć na zdjęcia satelitarne, aby zobaczyć, że obraz kreowany w tych filmikach jest całkowicie sprzeczny z rzeczywistością. Ich jedynym celem jest przykrycie dramatycznych faktów - które zostały jednoznacznie opisane w raportach FAO, WFP, UNICEF i WHO, potwierdzających istnienie katastrofalnego kryzysu żywnościowego i głodu
— oświadczyła ambasada Palestyny.
Podkreśliła, że zdecydowana większość lokali gastronomicznych została zniszczona w wyniku bombardowań, a brak dostaw uniemożliwia funkcjonowanie jakiejkolwiek normalnej działalności.
To, co widzimy w propagandowych materiałach, jest więc wyłącznie narzędziem politycznym - cyniczną próbą wybielania działań prowadzących do cierpienia i śmierci niewinnych ludzi
— czytamy w oświadczeniu przekazanym mediom.
Izrael prowadzi ludobójczą politykę - głodzi mieszkańców, morduje cywilów, lekarzy i dziennikarzy, a jednocześnie posługuje się kampanią propagandową godną Goebbelsa, stawiając się ponad prawem międzynarodowym. Dlatego w pełni podzielamy stanowisko organizacji międzynarodowych i apelujemy o natychmiastową, niezakłócaną przez Izrael, pomoc humanitarną oraz zdecydowaną reakcję społeczności międzynarodowej. Fakt, że Izrael systematycznie uniemożliwia dostęp niezależnym mediom i dopuszcza się zabijania dziennikarzy relacjonujących wydarzenia w Gazie, jeszcze bardziej podważa wiarygodność jego przekazu i ujawnia skalę prób ukrywania prawdy
— czytamy w stanowisku ambasady Palestyny.
Wg niej, ponad 80 proc. ofiar w Strefie Gazy stanowią osoby niezaangażowane w działania zbrojne, w tym połowa to kobiety i dzieci.
Dlatego nie ma wątpliwości: to, co dzieje się w Gazie, jest ludobójstwem, a cała Strefa została przekształcona w największy obóz koncentracyjny we współczesnej historii zorganizowany przez Izrael
— głosi oświadczenie.
Spoty Izraela
PAP pod koniec lipca, kiedy spoty zaczęły być publikowane przez stronę izraelską, zwróciła się do polskiego MSZ z pytaniem, czy planuje interwencję, biorąc pod uwagę treść nagrań. W przesłanej odpowiedzi resort poinformował, że dyrektor Departamentu Komunikacji Strategicznej i Przeciwdziałania Dezinformacji Międzynarodowej MSZ rozmawiał z ambasadorem Izraela w Polsce „o problemie agresywnej reklamy rządu Izraela o sytuacji w strefie Gazy”.
Koordynujemy reakcję na tę reklamę z innymi krajami europejskimi, w których jest ona promowana. Tego rodzaju kampania uderza w wartości drogie dla społeczeństwa polskiego
— podkreśliło MSZ.
Resort cyfryzacji stwierdził, że nie ma narzędzi pozwalających na ingerowanie w treści publikowane na YouTube.
Celowa kampania głodu
Jak informuje Amnesty International w niedawno ogłoszonym raporcie, Izrael prowadzi w Strefie Gazy „celową kampanię głodu”, systematycznie niszcząc zdrowie, dobrobyt i tkankę społeczną mieszkającej tam ludności palestyńskiej. Według władz palestyńskich z głodu zmarło tam 258 osób, w tym 110 dzieci. Z kolei Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej poinformowało, że „w lipcu z powodu ostrego niedożywienia hospitalizowano w Strefie Gazy blisko 13 tys. dzieci, z których ponad 2,8 tys. (22 proc.) cierpi na ciężkie ostre niedożywienie (ang. SAM), czyli najbardziej śmiercionośną formę tego stanu”.
Izrael zaprzecza, aby jego działania przyczyniały się do głodu, i oskarża Hamas oraz podległe mu instytucje o zawyżanie liczby wywołanych nim zgonów. Władze w Jerozolimie odrzucają też oskarżenia o blokowanie pomocy, przekonując, że celem przyjętych środków bezpieczeństwa jest uniemożliwienie rozkradania transportów przez Hamas.
