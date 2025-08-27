Trwa 1282. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 28 sierpnia 2025 r.
14:45. Rutte: atak na misję dyplomatyczną UE na Ukrainie pokazuje, że nie można być naiwnym wobec Rosji
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że rozmawiał z szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas oraz przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen o rosyjskim ataku na budynek w Kijowie, mieszczący delegację UE na Ukrainie. Jego zdaniem atak pokazuje, że nie można być naiwnym w sprawie Rosji.
Rutte poinformował o tym w Wurzburgu, przemawiając na spotkaniu partii tworzących rząd Niemiec.
14:08. Szefowa unijnej dyplomacji wezwała ambasadora Rosji przy UE po rosyjskim ataku na Kijów
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas wezwała ambasadora Rosji przy UE w związku z uszkodzeniem budynku przedstawicielstwa Unii Europejskiej w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów - poinformowała Komisja Europejska.
Rzeczniczka KE Anitta Hipper dodała, że do spotkania Kallas z rosyjskim ambasadorem dojdzie w czwartek w Brukseli.
Żadna misja dyplomatyczna nie powinna być nigdy celem ataków. Wszyscy cywile powinni być chronieni przez cały czas, w tym nasz personel i delegacje
— powiedziała Hipper.
Jak podała wcześniej szefowa KE Ursula von der Leyen, w wyniku ataku rosyjskiego na Kijów dwa pociski uderzyły w ciągu 20 sekund w odległości 50 metrów od przedstawicielstwa UE.
13:44. Biuro British Council w Kijowie poważnie uszkodzone w wyniku rosyjskiego ostrzału
Biuro British Council w Kijowie zostało poważnie uszkodzone w wyniku rosyjskiego ostrzału i będzie zamknięte do odwołania – poinformowało brytyjska instytucja w oświadczeniu zamieszczonym na Facebooku.
Chociaż mogą wystąpić pewne opóźnienia w kontakcie z nami, nasza współpraca z ukraińskimi partnerami w dziedzinie edukacji i kultury trwa
— zakomunikowała placówka.
Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują, że wszystkie okna zostały wybite, a na ziemi leżą odłamki szkła i gruz.
13:17. Już 15 ofiar śmiertelnych, w tym czworo dzieci, po atakach Rosji na Kijów
Do 15 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku dronowo-rakietowego Rosji na stolicę Ukrainy, Kijów, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek i w czwartek rano. Wśród zabitych jest czworo dzieci – poinformowały władze.
Według danych z tej chwili 15 osób zginęło po rosyjskim ataku. Wśród nich jest czworo dzieci
— przekazał szef wojskowej administracji miejskiej Kijowa Tymur Tkaczenko.
Poinformował, że akcja ratownicza w miejscach wybuchów wciąż trwa. Pod gruzami mogą być jeszcze ludzie. Według Tkaczenki rannych zostało ok. 40 osób. W związku z tragedią piątek będzie w Kijowie dniem żałoby.
12:34. Na Morzu Azowskim uszkodzono rosyjski okręt rakietowy Bujan-M
Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że jego oddziały uszkodziły na Morzu Azowskim rosyjski okręt rakietowy projektu 21631 Bujan-M, wyposażony w pociski manewrujące Kalibr.
Akcję przeprowadzili żołnierze Departamentu Działań Aktywnych HUR i oddział specjalny HUR Duchy na Morzu Azowskim w pobliżu okupowanego przez Rosję Krymu. Wywiad powiadomił, że do zdarzenia doszło 28 sierpnia.
W wyniku uderzeń rosyjski okręt, który znajdował się w strefie potencjalnego odpalenia kalibrów w Zatoce Temriukskiej, został uszkodzony i zmuszony do opuszczenia rejonu dyżuru bojowego
— poinformowano.
HUR ujawnił szczegóły operacji. Najpierw oddział specjalny Duchy uszkodził systemy radarowe okrętu uderzeniem drona, a następnie komandosi Departamentu Działań Aktywnych zaatakowali burtę jednostki.
12:03. Sikorski: w naszej ambasadzie wszyscy cali i zdrowi
Rakiety Putina zabiły tej nocy ukraińskich cywili i uszkodziły budynek delegatury Unii Europejskiej. W naszej ambasadzie wszyscy cali i zdrowi. Tak to Rosja walczy o pokój
— napisał szef MSZ w serwisie X.
11:18. J.D. Vance: Biden pozwolił, by Ukraina traktowała USA jak worek z pieniędzmi
Wiceprezydent USA JD Vance zarzucił administracji poprzedniego prezydenta Joe Bidena brak pomysłu i chęci zakończenia wojny w Ukrainie. W wywiadzie dla gazety „USA Today” ocenił, że mimo „pewnych różnic zdań” obecna administracja ma dobre relacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
To, co zawsze głęboko niepokoiło mnie w tych relacjach, to nie tyle Ukraińcy, co strona amerykańska, a konkretnie demokratyczna administracja Joe Bidena
— powiedział Vance. Wiceprezydent USA podkreślił, że poprzedni przywódca Stanów Zjednoczonych przeznaczył 128 mld dolarów na pomoc Ukrainie po inwazji Rosji.
Zełenski przyjeżdżał do Waszyngtonu i wyjeżdżał z miliardami dolarów bez konkretnego celu, bez żadnej dyplomacji z prawdziwego zdarzenia, bez żadnej poważnej refleksji, co kupić za te miliardy dolarów
— oświadczył Vance.
10:50. W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzone zostało przedstawicielstwo UE!
W wyniku zmasowanego ataku na Kijów uszkodzona została siedziba przedstawicielstwa Unii Europejskiej w stolicy Ukrainy – poinformowała stała przedstawicielka UE Katarina Mathernova. Atak potępił m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.
Pokój w wykonaniu Rosji ostatniej nocy: zmasowany atak na Kijów z użyciem dronów i rakiet balistycznych. Co najmniej 10 osób zginęło, 30 zostało rannych, wiele budynków zostało zniszczonych. Delegatura UE została poważnie uszkodzona przez falę uderzeniową. Oto prawdziwa odpowiedź Moskwy na wysiłki pokojowe
— oświadczyła Mathernova na platformie X.
Atak potępił przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.
Jestem przerażony kolejną nocą śmiertelnych rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę. Moje myśli są z ukraińskimi ofiarami, a także z personelem przedstawicielstwa UE, którego budynek został uszkodzony w tym celowym rosyjskim ataku. UE nie da się zastraszyć. Agresja Rosji jedynie wzmacnia naszą determinację, by stać po stronie Ukrainy i jej narodu
— podkreślił.
10:32. Zełenski: W wyniku rosyjskiego ataku zginęło już 14 osób, w tym troje dzieci. To przerażające i celowe zabójstwo cywilów
Rosjanie nie chcą zakończyć wojny, tylko nowych ataków. W nocy w Kijowie uszkodzeniu uległy dziesiątki budynków: domy mieszkalne, centra biurowe, przedsiębiorstwa cywilne. Wśród nich znajduje się również budynek, w którym mieści się Delegatura Unii Europejskiej na Ukrainie. Teraz kluczowe jest, aby świat zareagował stanowczo. Rosja musi zakończyć tę wojnę, którą sama rozpoczęła i która trwa. Z powodu lekceważenia zawieszenia broni i ciągłych prób Rosji wymigania się od negocjacji, potrzebne są nowe, silne sankcje. Tylko to może zadziałać. Rosjanie rozumieją tylko siłę i presję. Moskwa musi odczuć konsekwencje każdego ataku
— napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
09:53. Na Węgry i Słowację ponownie docierają dostawy ropy przez rurociąg Przyjaźń
Na Węgry i Słowację ponownie zaczęła docierać ropa naftowa rurociągiem Przyjaźń – poinformowały węgierski koncern naftowy MOL oraz słowacka ministra gospodarki Denisa Sakova.
Mam nadzieję, że dostawy będą stabilne i nie dojdzie do kolejnych ataków na infrastrukturę energetyczną
— napisała Sakova na Facebooku. MOL powiadomił o wznowieniu dostaw w oświadczeniu, nie podając innych szczegółów. Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto poinformował w oświadczeniu, że rząd podjął decyzję o zakazaniu wjazdu do kraju i strefy Schengen ukraińskiemu dowódcy jednostki, która zaatakowała ropociąg Przyjaźń.
Najnowszy poważny atak powietrzny na rurociąg Przyjaźń był zamachem na suwerenność Węgier
— oznajmił Szijjarto.
W ostatnim czasie siły ukraińskie trzykrotnie zaatakowały ropociąg Przyjaźń na terytorium Rosji, przerywając dostawy surowca na Węgry.
09:35. Rosja zastosowała prawie 600 dronów i ponad 30 rakiet
Prawie 600 dronów i ponad 30 rakiet zastosowała Rosja do ataków na Ukrainę w nocy ze środy na czwartek i w czwartek rano – poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne ze sztabem w Kijowie. Według najnowszych danych w ukraińskiej stolicy zginęło 10, a rannych zostało prawie 50 osób.
Do zmasowanych ataków wojsko rosyjskie użyło 598 dronów uderzeniowych typu Shahed oraz 31 rakiet: aerobalistycznych, balistycznych i manewrujących. 563 drony udało się zestrzelić lub unieszkodliwić środkami walki elektronicznej. Zestrzelono także 26 rakiet – przekazały Siły Powietrzne.
Kolejny brutalny atak Rosji, kolejne ofiary wśród ludności cywilnej, wśród zabitych są dzieci
— podkreślono w komunikacie na Telegramie.
Według Sił Powietrznych odnotowano trafienia dronów i pocisków rakietowych w 13 miejscach, zaś w 26 miejscach na ziemię spadły ich odłamki.
08:44. Po ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar w rafinerii w Kraju Krasnodarskim
Po nocnym ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar w rafinerii Afipski w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji - poinformował w czwartek rosyjski portal Lenta, powołując się na władze lokalne. Obiekt był już wcześniej - w sierpniu oraz w ubiegłych latach - celem ataków bezzałogowców.
W ubiegłym roku rafineria ta przerobiła 7,2 mln ton ropy - podała agencja Reutera.
Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że w nocy ze środy na czwartek nad Rosją zestrzelono ponad 100 dronów. Poza Krajem Krasnodarskim atak objął co najmniej sześć innych obwodów: kubański, rostowski, samarski, woroneski, saratowski i wołgogradzki.
Oprócz zakładów Afipski w Kraju Krasnodarskim zaatakowana została też rafineria Kujbyszewska w Samarze w obwodzie samarskim, należąca do państwowego koncernu Rosnieft - potwierdziły ukraińskie siły dronowe, cytowane przez agencję Reutera.
Analitycy szacują, że ostrzał rosyjskich rafinerii ropy naftowej spowodował spadek ich wydajności o co najmniej 17 proc., co oznacza o 1,1 mln baryłek dziennie mniej - informowała.
Latem Ukraina nasiliła kampanię dronów przeciwko rosyjskiej infrastrukturze energetycznej, wywołując niedobory paliwa na rosyjskim rynku wewnętrznym.
Niezależny analityk rynku ropy i gazu Boris Aronstein, cytowany przez dziennik „Guardian”, ocenił, że w rezultacie ataków w Rosji doszło do najpoważniejszego kryzysu paliwowego w ostatnich latach.
Ataki są masowe, skoordynowane i powtarzalne. Następują falami, a rafinerie po prostu nadążają z naprawieniem szkód
— ocenił.
08:25. Zełenski: Rosja wybiera rakiety balistyczne, a nie stół do negocjacji
Rosja wybiera rakiety balistyczne, a nie stół do negocjacji – oświadczył w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, mówiąc o zmasowanych atakach rakietowych na jego kraj. Zginęło w nich co najmniej osiem osób, w tym dziecko – poinformował. Najnowsze doniesienia mówią o 45 rannych.
W tej chwili w Kijowie trwa rozbiórka rumowiska po zwykłym domu mieszkalnym po rosyjskim uderzeniu. Kolejny zmasowany atak na nasze miasta i wspólnoty. Znów zabijanie. Wiadomo już, niestety, o co najmniej ośmiu ofiarach śmiertelnych, w tym jednym dziecku. Moje współczucie wszystkim bliskim
— podkreślił.
Wcześniej władze Kijowa przekazywały, że w stolicy zginęły co najmniej cztery osoby, w tym dwoje dzieci, a około 24 osób zostało rannych.
08:20. Wojna w Ukrainie tematem obrad ministrów obrony i szefów MSZ w Kopenhadze
Ministrowie obrony oraz ministrowie spraw zagranicznych państw UE będą obradować w piątek i sobotę w Kopenhadze. Ze stolicy Danii ma popłynąć sygnał, że Unia będzie nadal wywierać nacisk na Moskwę poprzez sankcje, niezależnie od zabiegów podejmowanych przez USA na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie.
Unijny dyplomata przekazał PAP, że 19. pakiet sankcji wobec Rosji obejmie najprawdopodobniej rozszerzenie czarnej listy rosyjskich statków z tzw. floty cieni, umieszczenie na liście sankcyjnej kolejnych osób, a także retorsje wobec firm chińskich w związku z pomaganiem Moskwie w obchodzeniu nałożonych na nią obostrzeń.
Nowe sankcje nie zostaną jednak przyjęte na posiedzeniu w Kopenhadze, ponieważ Komisja Europejska nadal pracuje nad propozycją 19. pakietu. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas liczy na to, że kolejne sankcje uda się przyjąć już we wrześniu.
W programie obrad w Kopenhadze znalazł się też punkt dotyczący przyszłości zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego. Będą o nich rozmawiać w sobotę ministrowie spraw zagranicznych. Zamrożone pieniądze są narzędziem nacisku na Rosję, ale też jednym ze źródeł finansowania wsparcia dla Ukrainy.
Do tej pory państwa członkowskie były zgodne co do przekazywania Ukrainie zysków z obrotu zamrożonymi aktywami, natomiast w kwestii sięgnięcia po same aktywa nadal nie ma jednomyślności.
07:40. „Oczekujemy reakcji Chin na to, co się dzieje”
W wyniku nocnego ataku na Kijów uszkodzonych zostało setki budynków i wybuchły liczne pożary, do których gaszenia zaangażowano lotnictwo. Jeden z pocisków uderzył w odległości ok. 300 m od biura PAP. Z okien domu, gdzie się ono znajduje, wyleciały szyby. Budynki, w które trafiła rakieta, zostały otoczone przez policję. Działają tam służby ratunkowe.
Rosyjskie rakiety i drony szturmowe są dziś jasną odpowiedzią dla wszystkich na świecie, którzy od tygodni i miesięcy wzywają do zawieszenia broni i prawdziwej dyplomacji
— napisał prezydent Ukrainy.
Na ulicach ok. godz. 6 (5 czasu polskiego) siedzieli okryci kocami ludzie i dzieci w piżamach. Wszędzie unosiły się dym i zapach spalenizny.
W oddalonej od centrum dzielnicy, gdzie był fotograf PAP Władysław Musijenko, w jednym z domów zrujnowane zostały całe klatki schodowe.
Wygląda na to, że uderzyło tam kilka pocisków. To czteropiętrowy budynek, który został niemal całkowicie rozwalony. Na moich oczach strażacy wyciągnęli spod gruzów żywego jeża. Widziałem ratowników z workami, wyglądały jak worki na ciała
— relacjonował.
Oczekujemy reakcji Chin na to, co się dzieje
— dodał.
Minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko poinformował, że w jednym z miejsc uderzeń spod gruzów wydobyto trzy żywe osoby.
Jest wysokie prawdopodobieństwo, że pod ruinami wciąż mogą być ludzie
— napisał w komunikatorze Telegram.
Wcześniej Kłymenko powiadomił, że do gaszenia pożarów w Kijowie zaangażowano lotnictwo Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.
07:03. Dowództwo Operacyjne RSZ: operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek rano, że zakończyło się operowanie samolotów Sił Powietrznych oraz lotnictwa sojuszniczego w związku z rosyjskimi atakami rakietowymi na Ukrainę. Nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że w nocy ze środy na czwartek lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej przeprowadziło kolejne ataki rakietowe na terytorium Ukrainy.
06:40. Co najmniej cztery osoby zginęły w rosyjskim ataku na Kijów; w mieście wybuchły liczne pożary
Co najmniej cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zginęły, a ok. 24 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowo-dronowym na stolicę Ukrainy, Kijów – poinformowały w czwartek rano władze. Uszkodzone zostały setki budynków i wybuchły liczne pożary, do gaszenia których zaangażowano lotnictwo.
Jeden z pocisków uderzył w odległości ok. 300 m od biura PAP. Z okien domu, gdzie się ono znajduje, powylatywały szyby. Budynki, w które trafiła rakieta, zostały otoczone przez policję. Działają tam służby ratunkowe.
Na ulicach ok. godz. 6 (5 czasu polskiego) siedzieli okryci kocami ludzie i dzieci w piżamach. Wszędzie unosił się dym i śmierdziało spalenizną.
Rosjanie atakowali od późnych godzin wieczornych w czwartek do ranku w piątek. Alarm powietrzny, który ogłaszano na terytorium całego kraju, w Kijowie trwał ponad 9 godzin.
05:30. Dowództwo Operacyjne RSZ: uruchomiono procedury ochrony polskiej przestrzeni powietrznej
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek nad ranem, że w związku z rosyjskimi atakami rakietowymi na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują samoloty Sił Powietrznych oraz lotnictwa sojuszniczego. Działania te mają charakter prewencyjny.
Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że w nocy z środy na czwartek lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej przeprowadziło kolejne ataki rakietowe na terytorium Ukrainy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości
— czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego RSZ na platformie X.
05:20. Rośnie liczba ofiar
Rosja przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek zmasowany atak pociskami balistycznymi na Kijów; zginęły co najmniej trzy osoby, w tym 14-latek, a co najmniej 12 osób zostało rannych – przekazały władze stolicy Ukrainy. W kilku dzielnicach odnotowano zniszczenia.
Początkowo informowano o jednej ofierze śmiertelnej i czterech osobach rannych.
04:00. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi, co najmniej jedna osoba zginęła
Rosja przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek zmasowany atak pociskami balistycznymi na Kijów; zginęła co najmniej jedna osoba, a co najmniej cztery zostały ranne, odnotowano zniszczenia w kilku dzielnicach – przekazały władze ukraińskiej stolicy.
Agencja AFP podała, że w Kijowie słychać było „potężne eksplozje”, a jeden z jej dziennikarzy widział pocisk zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą.
Według ukraińskiego serwisu Kyiv Independent Rosja rozpoczęła w środę wieczorem zmasowany atak z powietrza na ukraińskie miasta, wystrzeliwując w stronę Kijowa pociski balistyczne i drony.
Szef wojskowej administracji miasta Tymur Tkaczenko poinformował o śmierci co najmniej jednej osoby. Mer Kijowa Witalij Kliczko ogłosił wcześniej, że co najmniej cztery osoby zostały ranne.
Kyiv Independent podał, powołując się na informacje przekazane przez Kliczkę, że w kilku częściach miasta wybuchły pożary. Fragmenty jednego z pocisków spadły na teren przedszkola.
00:01. Węgierski rząd pozwał UE ws. finansowania pomocy dla Ukrainy z zamrożonych aktywów Rosji
Węgry wniosły pozew do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z decyzją o wykorzystaniu zamrożonych aktywów Rosji do finansowania pomocy wojskowej dla Ukrainy, podjętą w sposób, który - w ocenie węgierskiego rządu - omija Budapeszt - powiadomił portal Portfolio.
Pozew, złożony w lipcu przez Budapeszt przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Europejskiemu Instrumentowi na rzecz Pokoju, został przyjęty przez Trybunał Sprawiedliwości UE na początku tego tygodnia - przekazał węgierski portal finansowy. Dotyczy on decyzji UE z maja 2024 r., która utorowała drogę do wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich do finansowania pomocy dla Ukrainy, w tym wsparcia wojskowego, za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF).
UE zdecydowała o przekazaniu niemal wszystkich dochodów z opodatkowania zysków z unieruchomionych aktywów rosyjskich do EPF, który zwraca państwom członkowskim koszty pomocy wojskowej udzielonej Ukrainie.
Węgry wstrzymały się od głosu podczas zatwierdzania decyzji dotyczącej rosyjskich aktywów. UE argumentowała następnie, że środki z tych aktywów (szacowane na 3–5 mld euro rocznie) mogłyby zostać przekazane EPF bez zgody Budapesztu. W decyzji stwierdzono, że wstrzymanie się Węgier od głosu podczas tworzenia mechanizmu oznacza, że ich głos nie musi być brany pod uwagę przy zatwierdzaniu poszczególnych wypłat - przypomniało Portfolio.
Budapeszt argumentuje, że procedura ta narusza fundamentalne zasady podejmowania decyzji zapisane w traktatach UE i dlatego musi zostać uchylona.
Doszło do naruszenia zasady równości państw członkowskich oraz zasady demokratycznego funkcjonowania UE, ponieważ państwo członkowskie zostało pozbawione, bezpodstawnie i bez podstawy prawnej, prawa głosu
— uznały Węgry w pozwie, cytowanym przez portal Euronews.
Perspektywy pozwu pozostają niejasne, ponieważ postępowanie przed Trybunałem może trwać lata. Co więcej, procedura wykorzystywania dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów już się zmieniła
— przypomniało Portfolio.
Kierowany przez Viktora Orbana rząd Węgier zarzuca regularnie Brukseli „przedłużanie wojny na Ukrainie” poprzez dostarczanie zaatakowanemu przez Rosję państwu pomocy wojskowej. Budapeszt - powołując się na sytuację mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu - blokuje też otwarcie pierwszego tzw. klastra negocjacyjnego z Ukrainą, do czego wymagana jest jednomyślność państw członkowskich UE.
Negocjacje akcesyjne UE z Ukrainą zostały formalnie rozpoczęte w czerwcu 2024 r.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/738882-relacja-1282-dzien-wojny-zmasowany-atak-na-kijow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.