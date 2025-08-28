Dyrektor FBI Kash Patel poinformował, że służby prowadzą śledztwo w sprawie strzelaniny w Minneapolis pod kątem terroryzmu wewnętrznego i przestępstwa motywowanego nienawiścią wobec katolików.
W strzelaninie zginęło dwoje dzieci w wieku ośmiu i 10 lat. 17 osób, w tym 14 dzieci, zostało rannych.
Patel powiadomił, że napastnik został zidentyfikowany jako Robin W. Natomiast Reuters podał, że sprawcą jest 23-letnia miejscowa mieszkanka. Z dokumentów sądowych wynika, że w 2020 roku Robin zmieniła imię z Robert, ponieważ identyfikowała się jako kobieta.
Strzelała do dzieci i innych wiernych, zgromadzonych na mszy w kościele przy szkole katolickiej.
