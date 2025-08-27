USA w żałobie po ataku na katolicką szkołę! W czasie Mszy zginęło dwoje dzieci. Prezydent Trump nakazał opuszczenie flag do połowy masztu

Prezydent USA Donald Trump nakazał opuszczenie flag do połowy masztu, by oddać hołd ofiarom ataku na szkołę katolicką w Minneapolis, w którym zginęło dwoje dzieci, a 17 innych osób zostało rannych. Na Białym Domu flaga została już opuszczona.

Flagi na budynkach państwowych mają pozostać opuszczone do połowy masztu do 31 sierpnia.

Do masowej strzelaniny doszło w środę rano w Minneapolis w stanie Minnesota. Napastnik otworzył ogień do dzieci i innych wiernych modlących się w kościele przy szkole katolickiej.

Policja przekazała, że ogień został otworzony podczas mszy w czasie pierwszego tygodnia roku szkolnego. Napastnik strzelał z zewnątrz, przez okna świątyni. Zginęły dzieci w wieku ośmiu i 10 lat.

Według policji napastnik, zidentyfikowany jako Robin W., miał przy sobie trzy sztuki broni: karabin, pistolet i strzelbę. Sprawca popełnił samobójstwo.

