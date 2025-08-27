Prezydent USA Donald Trump nakazał opuszczenie flag do połowy masztu, by oddać hołd ofiarom ataku na szkołę katolicką w Minneapolis, w którym zginęło dwoje dzieci, a 17 innych osób zostało rannych. Na Białym Domu flaga została już opuszczona.
Flagi na budynkach państwowych mają pozostać opuszczone do połowy masztu do 31 sierpnia.
Do masowej strzelaniny doszło w środę rano w Minneapolis w stanie Minnesota. Napastnik otworzył ogień do dzieci i innych wiernych modlących się w kościele przy szkole katolickiej.
Policja przekazała, że ogień został otworzony podczas mszy w czasie pierwszego tygodnia roku szkolnego. Napastnik strzelał z zewnątrz, przez okna świątyni. Zginęły dzieci w wieku ośmiu i 10 lat.
Według policji napastnik, zidentyfikowany jako Robin W., miał przy sobie trzy sztuki broni: karabin, pistolet i strzelbę. Sprawca popełnił samobójstwo.
